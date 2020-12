PITX, maluwag at walang aberya sa gitna ng holiday season

Siwasyon sa PITX noong Dec. 22, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/file

MAYNILA — Kahit dagsa ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) sa kabila ng rush hour ngayong holiday season, mabilis ang paggalaw sa mga pila para makasakay ng mga bus.

Ayon sa mga pasaherong regular na sumasakay sa terminal ngayong Martes, nasa 20 hanggang 30 minutes ang itinatagal nila sa pila depende sa dating ng bus na ang iba ay galing lang sa garahe o galing sa biyahe.

Sabi naman ni Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, nagiging dahilan sa matagal ng paghihintay ng mga pasahero ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga lansangan.

Dagdag niya, kahit panahon ngayon ng uwian sa mga probinsya dahil sa holiday season, maluwag pa rin daw maituturing ang sitwasyon sa mga terminal kumpara sa mga nagdaang taon.

“Pagka ganitong gabi at bus yan, yan na yung normal waiting time kasi ma-traffic na. ‘Yong turn around time ng buses natin coming back to the terminal takes some time because of the traffic. But sa umaga at sa mid-afternoon at ngayon, medyo maluwag pa nga ‘yan,” paliwanag ni Salvador.

Kapansin-pansin din ang maraming bakanteng upuan sa waiting area.

Mahigpit ang terminal sa pagpapatupad ng minimum health protocols sa gitna ng COVID-19 pandemic. Madalas din ang pag-anunsyo ng safety reminders sa pagsunod sa mga naturang health measures.

Nagkalat din ang mga pulis at security guards na sumisita sa mga hindi maayos ang pagkakasuot ng facemask at face shield.

Prayoridad sa pila ang mga senior citizens. Bawal pa rin daw ang mga bata o may edad 16 pababa maliban na lang kung may travel pass, sabi ni Salvador.

PANOORIN: 50,000 pasahero dumagsa sa PITX para umuwing probinsya bago ang Noche Buena | TV Patrol

TAKOT SA COVID-19

Para kay Salvador, ang banta ng COVID-19 at mahigpit na panuntunan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang mga dahilan kaya hindi ganoon karami ang umuuwi sa probinsya ngayong holiday season.

Aniya, umabot sa 75,000 na pasahero ang nasa terminal noong Dec. 23, pero nasa lagpas kalahati o 45,000 na lang ang mga pasahero na naitala sa PITX ngayong Martes ng hapon.

“Ang regular natin before the pandemic, nag-a-average tayo ng mga 70,000 to 80,000 during the holidays but of course, pandemic wise bumaba yan ng 40,000 to 60,000 lang tayo. Dut during the holidays [this year] umabot din tayo [60,000 to 65,000] so nag-increase nang bahagya,” paliwanag ng tagapagsalita.

Sabi pa niya, kaunti na lang ang mga pasahero ngayon dahil karamihan ay nakauwi na bago ang Kapaskuhan. Gayunpaman, sakaling dumagsa bukas at sa Dec. 31 ang mga pasahero, handa naman daw ang PITX.

Inaasahan naman ng pamunuan ng terminal na dadagsa ang mga pasahero pabalik ng Metro Manila sa Jan 2 hanggang Jan. 4 at nakahanda na rin sila sa mga araw na iyan.