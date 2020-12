‘Pinagtitiyagaan ko’: Viral na magtataho kumakayod para sa misis, 10 anak

Kahit may banta ng COVID-19, nilalakad at binabaybay ni Felix Endrina, 64 anyos, ang ilang lugar sa Quezon City, Binondo, Mall of Asia at Makati mula Camarin sa Caloocan, para sa kanyang pamilya at mga nago-order na customer. Mga larawan mula kay Endrina at Mika Ramos.

MAYNILA — Hindi iniinda ng viral taho vendor na si Felix Endrina ang ulan, pagod, at bigat ng kanyang bentang taho para lamang matustusan ang pang-araw-araw na kailangan ng kaniyang pamilya sa kabila ng pandemya.

Kahit may banta ng COVID-19, nilalakad at binabaybay ng 64 anyos ang ilang lugar sa Quezon City, Binondo, Mall of Asia at Makati mula Camarin sa Caloocan, para sa kanyang pamilya at mga nago-order na customer.

Sa gabi nagbebenta ng taho si Endrina, simula alas-6 ng gabi hanggang alas-2 ng madaling araw. Kinukuha raw niya ang kaniyang suplay ng taho sa kapitbahay sa umaga para maibenta.

“Pinupuntahan ko yang mga yan (customer) kasi may magte-text, ‘manong, may taho ka? nakalagay sa Facebook may taho ka ‘pag gabi’ Pinupuntahan ko yun, nilalakad ko yun. Di ako sumasakay kasi pandemic. Nilalakad ko lang kahit may edad ako,” ani Endrina sa panayam sa ABS-CBN News ngayong Martes.

Matatandaang nag-viral ang taho vendor nitong Kapaskuhan sa social media nang iprisenta niya ang kanyang flyer sa isang pasahero para marami aniya ang kumuha sa kanyang taho sa private parties.

Ayon sa netizen na si Mika Ramos, araw ng Kapaskuhan nang makasabay niya at ng kanyang fiancé si Endrina nang ibahagi nito ang flyer, at namangha siya sa pagpupursige ng vendor.

“May eagerness po talaga na gusto niya po yung ginagawa niya… Sana marami pong magpa-book kay tatay Felix, na mas dumami pa po yung suki niya,” sabi ni Ramos.

Dagdag pa ng netizen, nagkuwento ang matanda na papunta ito sa event noong araw na iyon, at hinihiling niya na marami ang magbahagi sa Facebook page ng vendor.

Sa gabi naglalako ng taho si Endrina kapag walang nagbo-book para sa kaniyang taho sa private events. ABS-CBN News, File

Mas malaki daw kasi ang kikitain ni Endrina sa private events kaysa sa paglalako kung saan inaabot daw siya ng hanggang 8 oras para sa P500 hanggang P600 na kita.

Umaabot naman sa P3,500 hanggang P4,000 ang kita niya kapag iniimbitahan siyang magbenta para sa espesyal na mga okasyon.

“Mas maganda pala sa booking kasi may mga tips kasi yun, pag mga galante. Pero kapag naglako — tingi-tingi, baso-baso, sampu-sampu. Pinagtitiyagaan ko, sayang eh. Kaysa ako’y mag-istambay,” aniya, na ika-34 taon na bilang taho vendor.

“Pinipilit ko minsan kasi mayroong nagch-chat sa akin na taho, ‘san ka? Puwede ba tatlong baso?’ PInupuntahan ko basta malaki. Sayang din yun kaysa namang walang makuha diba. Hindi ko kasi sinasayang yung mga ganoon,” paliwanag niya.

Ang taho vendor daw ang tumutustos sa pangangailangan ng kanyang 69 anyos na misis, na may iniindang ulcer, 10 mga anak, at 2 apo. Ilan sa mga anak niya ay nawalan umano ng trabaho dahil sa pandemya.

Hiling niya ngayong Bagong Taon na marami ang tumangkilik sa kaniyang benta, at maimbitahan sa mga private events.

“Sana mag-order kayo ng taho ko, kapag may birthday, binyag, tawag lang po kayo sa number ko. Kung mayroon kayong kailangan na order,” aniya.

Sa mga gustong magpa-book para sa mga taho ni Endrina, maaaring makipag-ugnayan sa kanyang numero na 0965-772-0961 o sa kanyang Facebook page.