Pagpangalan sa ilang posibleng dawit sa DPWH corruption pinuna

Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 28, 2020 ang ilang miyembro ng Kamara na maaaring dawit sa korupsiyon sa Department of Public Works and Highways. ABS-CBN News/File

Kontrobersiyal ang naging pagtukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte noong gabi ng Lunes sa 8 kongresista at isang dating mambabatas na sangkot umano sa anomalya sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Pero kasunod nito ang tanong din ng Social Watch Philippines (SWP): Nasaan ang ebidensiya para rito?

"Dapat ay nilabas nang buo at saka ano 'yong batayan for saying na corrupt... mahirap na 'yong basta na lang mag-aakusa nang walang detalye," ani Jessica Reyes-Cantos, convenor ng SWP, na nagbabantay sa obligasyon ng gobyernong wakasan ang kahirapan.

Ayon kay Cantos, bukod sa obligasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na maglabas ng ebidensiya, dapat nang pairalin ang freedom of information para maberipika kung totoo ang mga datos na hawak ng PACC.

Ang PACC ang bumuo ng listahan.

Kung matibay talaga ang ebidensiya, hindi aniya sapat na ilipat lang ng lugar ang akusado.

"Kung meron talagang hard evidence to warrant preventive suspension dapat ma-suspend... so long as they remain in office, kaya nilang i-destroy 'yong evidence," ani Cantos.

Para kay Maria Fe Villamejor-Mendoza, dating dekano ng National College of Public Administration and Governance ng University of the Philippines, lutang din ang nalabag na karapatan ng mga nasama sa listahan.

"'Yong pagpa-publicize kasi, para siya kasing it defies the principle of, 'yong tenets of rule of law that anyone is presumed innocent until proven guilty," paliwanag ni Mendoza.

"It spawns culture of impunity kasi ang nangyayari diyan kasi nae-embolden ang police officers at vigilantes to take laws into their hands," dagdag niya.

Iginiit ni Mendoza na hindi talaga obligado ang pangulo na ilabas ang listahan, lalo't hilaw pa ang imbestigasyon.

"Para rin kasi siyang red-tagging din and red baiting," ani Mendoza.

Puwede ring magamit ang listahan pang-alerto sa inaakusahan para umayos o magpakitang gilas para mawala sa listahan, ani Mendoza.

Ayon naman kay Rene Ofreneo, pangulo ng Freedom from Debt Coalition, dapat araw-araw at walang pinipili ang paglilinis sa korupsiyon, na puwedeng simulan sa Department of Health.

Sinubukan naman ng ABS-CBN News na kuhanin ang pahayag ng district officials na nasa listahan pero tumanggi muna silang magpa-interview dahil kakausapin daw muna nila si Public Works Secretary Mark Villar.

Gayunman, kinumpirma ng ilan sa district officials na matagal na silang nailipat sa puwesto at handa silang humarap sa imbestigasyon.

Ayon sa mga opisyal, walang nagsabing iimbestigahan sila at hindi rin sila hiningan ng panig tungkol dito.

Wala naman sagot si PACC Commissioner Greco Belgica sa mga hiling ng ABS-CBN para sa panayam.

Hindi naman tiyak ni Justice Secretary Menardo Guevarra kung kumpleto na ang PACC report o kung puwede na itong maihain sa Office of the Ombudsman.

Kung hindi pa kompleto, puwede raw itong ipasa sa tanggapan ng pangulo sa Department of Justice Task Force Against Corruption para masuri.

-- Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

