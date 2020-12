Pag-uulat tungkol sa intel funds ng 2021 budget inayawan ni Duterte

MAYNILA – Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ang P4.5-trilyon na budget ng bansa para sa 2021 na inaasahang tutulong sa bansa na matugunan at makabangon mula sa pandemyang COVID-19.

Sa ilalim ng Republic Act 11518 o 2021 General Appropriations Act, P4.5 trilyon ang budget ng gobyerno sa susunod na taon, mas mataas nang 10 porsiyento kumpara sa 2020. Ito rin ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa.

Ayon sa administrasyon, nagsisilbi itong blueprint ng gobyerno sa pagtugon sa pandemya at sa pagbangon ng ekonomiya.

Isa sa pinakaimportanteng alokasyon ng 2021 budget ay ang P72.5 bilyon para sa pagbili at sa logistics na kakailanganin ng bakuna kontra COVID-19.

Pero P2.5 bilyon lamang dito ang nasa ilalim ng budget ng Department of Health habang ang natitirang P70 bilyon ay inilagay sa unprogrammed funds, ibig sabihin, mapopondohan lamang ito sa pamamagitan ng mga utang o kapag may sobrang koleksiyon o bagong pagkakakitaan ang gobyerno.

Mayroon namang P16.6 bilyon na alokasyon ang budget para sa deployment ng mga health worker sa mga mahihirap na komunidad at ospital, habang nasa P4.7 bilyon ang pondong inilaan para sa pagbili ng higit 200 milyong set ng personal protective equipment sa mga ospital, laboratoryo, at regional swab centers.

"Let me assure the public that this administration will ensure the efficient use of our resources through a sound fiscal policy that will enable us to overcome the debilitating effects of the pandemic on public health and our economy... I cannot stress this enough: every centavo of this budget must be spent to ensure our nation’s recovery, resilience, and sustainability," ani Duterte.

Samantala, ilang probisyon ng budget na labag umano sa batas ang isinailalim sa direct veto ng Pangulo, partikular ang mga probisyon na may kinalaman sa paggamit ng mga departamento ng kanilang kita.

Bukod dito, sa kanyang veto message, tinanggal din ng Pangulo ang probisyon na nag-uutos sa mga ahensiya na magsumite ng quarterly reports sa House Speaker at Senate President patungkol sa paggamit ng kanilang intelligence funds.

Ayon sa Pangulo, para mapangalagaan ang seguridad ng bansa, ang mga aktibidad patungkol sa intelligence gathering na may direktang kinalaman sa national security at public safety ay dapat umanong direktang inire-report lamang sa kanya.

–Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News