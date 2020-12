Ilang OFWs mula sa bansang may bagong COVID-19 strain nabigla sa bagong protocols

Nagbibigay-abiso ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard member sa mga OFW na galing sa mga bansang may bagong coronavirus disease (COVID-19) strain. ABS-CBN News

MAYNILA - Nabigla ang ilang overseas Filipino worker sa mas mahigpit na protocols na kailangang pagdaanan para makauwi sa kanilang pamilya ngayong Bagong Taon.

Sa ilalim ng mga bagong panuntunan, sasailalim sa 14-day quarantine period ang mga uuwi mula sa mga bansang may bagong variant ng coronavirus disease (COVID-19).

Kasama sa mga umuwi ang nurse na si Jessa Guhit, na may bitbit na 4 na buwan na baby. Iuuwi niya lang sana ang anak sa pamilya sa La Union para maalagaan habang nagtatrabaho siya sa Singapore - isa sa mga bansang may naitalang kaso ng bagong COVID-19 strain.

"Sa ngayon hindi namin alam kung ano 'yung gagawin because it's really a shock to us. I don’t know what to say. Siyempre [inaalala] 'yung baby, 'yung needs niya," ani Guhit.

Nanlumo rin ang engineer na si Renelle Dimatatac, na galing Indonesia.

Nahirapan daw siyang kumuha ng direct flight kaya nag-book ng may stopover sa Singapore. Ang masaklap, hinihintay siya ng dalawang anak at asawa sa Bulacan.

"'Yung mga bata matagal na akong hinihintay. Tawag na lang siguro," maluha-luhang sabi ni Dimatactac.

Sa inilabas na kautusan ng Civil Aeronautics Board ngayong Martes, may "entry restriction" sa 20 bansang may kaso ng COVID-19 variant na nag-umpisa sa United Kingdom.

Magtatagal ito hanggang Enero 15, 2021.

Pero exempted dito ang mga Filipino citizen at pamilya, gaya ng mga overseas Filipino worker.

Nilinaw naman ni Health Secretary Francisco Duque na wala pang kumpirmadong kaso ng bagong COVID-19 strain mula UK dito sa Pilipinas.

Mahigit 2,000 ang mga dumating ngayon mula sa 20 bansang binabantayan matapos makapagtala ng bagong COVID-19 strain.

Ihahatid ang mga ito sa Athlete’s Village sa New Clark City sa Tarlac para sumailalim sa 14 araw na quarantine.

Matapos ang 14 araw, puwede nang pauwiin ang mga ito kahit hindi na kumuha muli ng swab test.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News