Ilang LGU nagtatabi na ng sariling pondo para sa dagdag-COVID-19 vaccine

Isang boteng may label na 'Vaccine COVID-19' na kinuhanan noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters

MAYNILA - Kani-kaniya nang pagtatabi ng budget ang iba’t ibang lokal na pamahalaan para mabakunahan ang kanilang mga residente laban sa coronavirus disease (COVID-19).

Matatandaang sinabi ng Department of the Interior and Local Government na maaaring magtabi ng dagdag na budget ang mga LGU para sa mga gusto nilang pabakunahan na wala sa priority list ng gobyerno para sa mass vaccination program.

Ang Valenzuela, hinihintay ang mga aaprubahang bakuna ng Food and Drug Administration.

"Mag-aantay talaga kami ng listing from FDA. were not gonna be engaging in talks until that FDA list comes out. Kasi it might end up futile kung wala naman sa listahan yung kausap namin. Hintayin ng LGU ‘yung FDA. Hihintayin ang national [government] kung may go signal kami bumili," ani Valenzuela Mayor Rex Gatchalian.

Ngayon, mas maghihigpit muna ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng health protocols, sa kapansin-pansing pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Matatandaang pinahaba hanggang Enero 31 ang general community quarantine sa Metro Manila, ang episentro ng coronavirus.

Ayon kay Parañaque Mayor at Metro Manila Council chairman Edwin Olivarez, karamihan sa mga LGU sa Metro Manila ang magtatabi ng pondo para makabili ng bakuna.

Sa ngayon, hinihintay lang nila ang magiging mgahakbang ng national government para malaman kung anong bakuna ang kanilang bibilhin.

"Hinihintay po namin yung guidelines from Secretary Galvez na ating czar para sa vaccination para makadiretso tayo doon sa kanilang authorized pharmaceutical para direct purchased po ang ating LGU. Unahin po natin yung mga ating mga frontliner pati senior citizen yung mga vulnerable sector," ani Olivarez.

Maglalaan din ang Tuguegaaro City sa Cagayan ng pondo para sa bakuna, ayon sa alkaldeng si Jefferson Soriano.

"We will allot P25-million for next year’s vaccine dito sa lungsod ng Tuguegarao. Of course, if that will not be enough, we will again prioritize," ani Soriano.

Plano ring magtabi ng pondo para sa bakuna ang gobernador ng Pampanga.

Samantala, hiling ni Palawan Governor Jose Alvarez na agad na makakuha ang lalawigan ng COVID-19 vaccine mula sa national government.

Planong bilhin ng Santiago City local government ang 10,000 bakuna para sa frontliner. Pero gaya ng ibang LGU, nag-aabang din sila ng listahan ng mga bakunang aaprubahan ng FDA.

Sa ngayon, may apat na kausap na pharmaceutical companies ang gobyerno para maabot ang target na 60 milyong Pilipinong mababakunahan kontra sa COVID-19.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

RELATED VIDEO: