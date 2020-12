Higit sa dosenang show-cause order, na-isyu ng DPWH sa mga kawani kaugnay sa iregularidad: Villar

MAYNILA - Nakapaglabas na ng higit isang dosenang show cause order ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa mga kawani nitong inakusahan ng korapsiyon.

"Yung binuo naming Task Force nakapag-isyu na ng maraming show cause order sa mga personnel. Mahigit isang dosena. Of course, may proseso pa ring kailangang sundin. In the near future, magkakaroon rin ng positive results ang mga imbestigasyon natin,” pahayag ni DPWH Secretary Mark Villar.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Villar na ito ang kanilang tugon sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Oktubre sa Department of Justice na siyasatin kung may anomalya ang bawat ahensiya ng pamahalaan.

“Nagpapatulong na rin kami sa NBI [National Bureau of Investigation] para magkaroon ng ebidensya. Merong mga prosesong kailangang sundin and with cooperation with other agencies meron din task force and DOJ so sila rin meron silang findings

Nito lamang Lunes nang pangalanan ni Duterte ang mga kasalukuyan at dating mambabatas na umano’y nakatanggap ng mga kickback mula sa public works project ng gobyerno.

Pinangalanan din sa listahang ibinigay ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) ang ilang DPWH district engineers na kasabwat umano sa anomalya.

“Sa tingin ko, sa laki ng effort na ginawaga ng gobyerno ngayon, magkakaroon din ng maraming resulta itong battle against corruption,” sabi ni Villar.

