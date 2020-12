Healthcare workers nagulat, nadismayang di sila inunang bakunahan kontra COVID-19

Dismayado ang mga grupo ng healthcare workers na nauna pang bakunahan ang mga sundalo kaysa sa kanilang nasa frontline sa paglaban sa pandemya. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Nabulaga ang mga healthcare workers noong Lunes matapos umalingawngaw ang ulat na nabakunahan na ang ilang miyembro ng militar at kalihim, taliwas sa pangako ng gobyernong uunahin ang frontliners sa pandemya.

Ayon sa Coalition of the People's Right to Health, dismayado sila sa kumpirmasyong nauna pa sa kanila sa bakuna ang mga kasapi ng Presidential Security Group (PSG).

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Joshua San Pedro, co-convenor ng grupo, nakakapagtakang nagturok ng bakuna ang mga ito kahit hindi pa aprubado ng Food and Drug Administration (FDA).

Malinaw naman aniya ang proseso para sa emergency use authorization (EUA) at listahan ng mga proyoridad bakunahan, na mismong pamahalaan ang naglatag.

Dapat din aniyang maging transparent kung ano ang ginamit na bakuna para matiyak ang kaligtasan ng mga binakunahan.

Nauna nang sinabi ng ilang opisyal na Sinovac ng China ang itinurok sa ilang PSG members. Ang Sinovac ay may EUA na sa China pero wala pa sa Pilipinas.

Sabi naman sa TeleRadyo ni Alliance of Health Workers president Robert Mendoza, nakalulungkot na hindi nabigyang prayoridad ang kanilang hanay, lalo't panlima pa dapat sa priority list ang sundalo.

Pero para naman kay Dr. Maricar Limpin, vice president ng Philippine College of Physician, dapat munang alamin ang mga sirkumstansya tungkol sa ibinigay na bakuna sa PSG.

Giit naman ni Teachers Dignity Coalition national president Benjo Basas, dapat isama ang mga guro sa prayoridad sa pagbibigay ng bakuna.