Grupo tiniyak na kayang mag-imbak ng COVID-19 vaccine

Illustration para sa COVID-19 vaccine na kinuhanan noong Oktubre 30, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File



Habang nagsisimula na ang pagbabakuna sa ibang bansa, buwan pa ang aabutin bago makarating sa Pilipinas ang COVID-19 vaccine.

Pero ngayon pa lang, tiniyak na ng Cold Chain Association of the Philippines (CCAP) na kaya nila ang storage ng bakuna.

"'Yong minus 70 [degrees Celsius] medyo limitado. Understandable naman 'yan dahil wala namang ganoong pangangailangan sa minus 70 condition. Pero 'yong plus 2 at minus 20, kayang-kaya," ani CCAP President Anthony Dizon.

Ang isang pasilidad sa lungsod ng Imus, Cavite, halimbawa, ay may temperaturang minus-20 degrees Celsius na swak sa bakuna ng Moderna.

Ayon sa mga eksperto, nasa 20 milyon dose ng COVID-19 vaccine ang kayang iimbak sa 200-square-meter cold storage facility sa Imus.

Maliliit lang naman kasi ang bote ng bakuna kaya kasya ang milyong-milyong doses doon.

Kahit ang bakuna ng Pfizer na kailangang iimbak sa minus-70 degrees Celsius ay kaya umano ng ilang pasilidad sa bansa.

Kahit archipelago ang Pilipinas, may diskarte naman daw para maiparating sa iba-ibang isla ang bakuna.

Ang hamon nga lang sa bakuna ng Pfizer, ayon sa grupo, ay kung papaano mapapanatili ang minus-70 degrees Celsius hanggang sa maiturok sa pasyente ang bakuna, lalo na sa malalayong lugar sa Pilipinas.

"'Yong negative 70, magagawa mo lang kapag kinargahan mo ng dry ice 'yong container. So nakasalalay 'yan kung gaano katagal aabutin ang dry ice at kung lumagpas ang bisa ng dry ice, kailangan mo nang magpalit. So kung wala kang dry ice, medyo may problema ka," ani Dizon.

May isang kuwarto sa pasilidad ng grupo na nasa 2 degrees Celsius, na pasok naman sa bakuna ng AstraZeneca.

Para sa CCAP, dapat damihan ang order sa AstraZeneca vaccine dahil madali itong i-store at ibiyahe sa malalayong lugar.

Nakiusap din ang CCAP sa gobyerno na pag-usapan na ang tungkol sa logistics at gastos nang maaga para hindi masayang ang bibilhing bakuna.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

