Duterte pinangalanan ang ilang mambabatas na posibleng dawit sa umano'y korapsyon

Nagbibigay ng talumpati si Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang Golf (Malago) Clubhouse sa Malacañang Park, Maynila noong Nobyembre 14, 2020. King Rodriguez, Presidential Photo

Tila nagbago ang isip ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga mambabatas na isinasangkot umano sa korapsyon.

Kung noon, sinabi ng pangulo na wala siyang hurisdiksiyon, inilantad niya gabi ng Lunes ang laman ng listahan mula sa imbestigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC).

Pero bumusina ang pangulo bago sila banggitin at sinabing wala pang matibay na ebidensiya laban sa mga mambabatas.

"The public should be aware that there is no hard evidence, that’s one... This is not indictment, this is not to destroy you, but be careful," ani Duterte.

Una niyang binanggit si Occidental Mindoro Rep. Josephine Ramirez-Sato na sangkot umano sa ghost projects sa kanilang lugar.

"The alleged bagman is the district engineer. [Department of Public Works and Highways] Secretary Mark [Villar] issued an order for the transfer of the said district engineer but until now it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato," ani Duterte.

Sinagot naman ito ni Sato at iginiit na walang basehan ang paratang ng pangulo.

Naghamon pa ang mambabatas na imbestigahan ang mga dati at kasalukuyang proyekto sa kanilang probinsiya.

Kaalyado rin umano ni PACC Commissioner Greco Belgica ang isang politiko sa kanilang probinsiya, na posibleng makalaban niya sa darating na 2022 local elections.

"This is an old issue po that has been settled kaya nagtataka po ako kung bakit ganyan," sabi ni Sato sa TelerRadyo.

"Kaya sabi ko, unfair naman po sa amin na inilabas po nila 'yan without the investigation. But in this particular case po, sa akin may investigation na po at may report na po," dagdag ng kongresista.

Isa pang pinangalanan ni Duterte ang dating kongresistang si Teddy Baguilat Jr., na tumatanggap umano ng kickback sa mga contractor sa construction projects.

Sa Twitter, sinabi ni Baguilat na wala siyang kaso at wala ring kinaharap na imbestigasyon.

Diversionary tactic lang din umano ito, at ang dapat imbestigahan ay ang pagpapabakuna ng Presidential Security Group, na isa umanong insidente ng high-level corruption.

Nasa listahan din ng pangulo si Northern Samar Rep. Paul Daza, na nakikialam umano sa proseso ng bidding sa kaniyang distrito.

Pero bumuwelta si Daza at sinabing hindi siya kinausap ng PACC para hingin man lang ang kaniyang panig.

Nakatitiyak din aniya siyang kaaway niya sa politika ang nagbigay ng aniya'y libelous information sa PACC.

Kasama rin si Bataan Rep. Geraldine Roman sa mga pinangalanan dahil humihingi umano siya ng 10 porsiyentong kickback sa bawat proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar.

Sa Twitter, sinabi ni Roman na nagulat siya sa pagkakadawit pero ikinalulugod niyang nilinaw ng pangulo na wala pang matibay na ebidensiya laban sa kaniya.

Bukas din aniya siya sa ano mang imbestigasyon.

Samantala, tinukoy din na posibleng sangkot sa korapsyon si Quezon City 5th District Rep. Alfred Vargas.

Tiwala naman umano si Vargas na malilinis ang kaniyang pangalan at handa rin siyang imbestigahan ng tamang awtoridad.

Maging ang kaalyado ng pangulo na si Rep. Eric Go-Yap ay pinangalanan din ng pangulo, na nakikialam umano sa bidding at ginagamit ang impluwensiya para piliin ang district engineers para ma-kontrol ang pag-award ng mga proyekto.

Nakialam din umano si Yap sa imbestigasyon ng PACC at pinatanggal ang pangalan ng isang district engineer sa listahan ng mga dawit sa katiwalian.

Ayon naman kay Yap, sasagot siya sa mga paratang sa isang press conference.

Nasa listahan din ng pangulo si Misamis Occidental Rep. Henry Oaminal, na tumanggi rin sa bintang ng korapsiyon.

Ayon kay Oaminal, ibinenta na niya ang shares sa construction company na binanggit ng pangulo bago pa siya pumasok sa politika noong 2017.

Kasama rin si Quezon Rep. Angelina Tan, na may kuwestiyonable umanong ipinagawang proyekto sa lalawigan.

Pero paliwanag ni Tan na malinis ang kaniyang konsensiya sa walang basehang bintang at handa rin siya sa ano mang imbestigasyon.

Pinangalanan din ni Duterte ang ilang district engineers na sangkot umano sa korapsyon pero nilinaw na maituturing pa rin silang inosente hangga't wala pang ebidensiya.

"Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Iikutin ko kayong lahat," ani Duterte.

Hindi na muna papangalanan ang iba pang nabanggit na kongresista sa ulat na ito habang wala pa silang tugon sa bintang.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News