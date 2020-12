Duterte, may sisibakin pa sa PhilHealth

Si Pangulong Rodrigo Duterte. Alfred Frias, Presidential Photo/File

MAYNILA - Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa tapos ang sibakan sa pwesto sa mga taga Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Sa kanyang public address nitong Lunes, sinabi niyang nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon kaya mayroon pang mga gugulong na ulo.

“Marami na akong sinibak. And sa PhilHealth, there will be another round of dismissal. Kinukumpleto lang nila ‘yung investigation," aniya.

Matatandaang ipinag-utos kamakailan lang ng bagong pinuno ng PhilHealth na si Dante Gierran ang paghahain ng courtesy resignation ng senior vice presidents ng ahensya kasunod na rin ng pahayag ng Pangulo na dapat magkaroon ng balasahan sa PhilHealth.

Nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang imbestigasyon ng task force na pinabuo ng Pangulo para imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth.

Samantala, sinabi rin ng Pangulo na marami na rin siyang tinanggal sa pwesto sa iba pang ahensya ng gobyerno.

