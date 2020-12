Banyaga patay, 7 iba pa sugatan sa salpukan ng kotse at taxi sa Parañaque

MAYNILA - Hindi na umabot pang buhay sa ospital ang isang banyaga matapos salpukin ang sinasakyan niyang taxi ng isang kotse sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City, Martes ng madaling-araw.

Dead on arrival sa Ospital ng Parañaque and Swedish national na si Sven Erik Carsbrant dahil sa mga sugat sa katawan at pagkaipit sa taxi.

Sugatan din ang kasama niyang babae at ang driver ng sinakyan nilang taxi na si Romy Miñosa na nagtamo ng bali sa kanang braso at mga sugat sa tuhod.

Driver Roming Miñosa got teary-eyed seeing the body of passenger Sven Erik Carsbrant, whom Miñosa said he knew personally and regularly drove for. pic.twitter.com/b7rHSQeLaT