MMDA may paalala sa paggamit ng EDSA busway

Nagbigay ng paalala ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong Huwebes tungkol sa tamang paggamit ng EDSA Busway matapos ang aksidenteng naganap malapit sa Santolan southbound area ng EDSA.

"Pinapaalalahanan ang lahat ng mga nagmamaneho ng awtorisadong sasakyan na gumagamit ng EDSA Busway na maging maingat sa pagpasok sa eksklusibong lane. Tumingin at siguraduhin na walang paparating na bus bago pumasok ng bus carousel lane," ang sabi ng ahensya sa isang pahayag.

Dagdag pa ng ahensya, dapat maging marahan sa pagpasok sa busway nang maiwasan ang abala at perwisiyong kaakibat ng mga aksidente.

"Bagamat pinapayagan ang mga awtorisadong sasakyan sa EDSA Busway alinsunod sa Department of Transportation, dapat mag-ingat sa pagmamaneho sa lahat ng oras at huwag magpatakbo ng mabilis para maiwasan ang aksidente," anila.

"Kahapon, sumalpok ang isang bus sa railing ng MRT 3 sa Santolan-southbound nang umiwas ito sa sasakyan ng pulisya na biglang pumasok sa EDSA Busway. Noong Setyembre, nabunggo ng isang pampasaherong bus ang isang ambulansya nang pumasok ito sa eksklusibong lane."

Nagpaalala ang MMDA na ang maaari lamang gimamit ng busway ay ay ang mga pampasaherong bus na nag-o-operate sa EDSA Busway route; ambulansya, fire trucks, sasakyan ng Philippine National Police; at service vehicles para sa EDSA Busway Project.

"Ang EDSA Busway ay pwede ring gamitin ng Presidente, Bise Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives, at Supreme Court Chief Justice," sabi pa nila.

Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagdaan at paggamit ng mga hindi awtorisadong sasakyan, kabilang ang mga government-marked vehicles at red plate vehicles, sa EDSA Busway.