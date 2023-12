Nasa 14 na barangay sa Quezon City at isang barangay sa Valenzuela City ang mawawalan ng tubig mula alas-9 ng gabi nitong Miyerkoles hanggang alas-8 ng umaga ngayong Huwebes. Job Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA – Idinaing ng mga residente at ilang tindero sa Quezon City ang kawalan ng tubig para sa service maintenance ng Maynilad nitong Huwebes ng madaling-araw.

Kinailangan magsara nang maaga ng ilang kainan at tindahan sa Barangay Commonwealth at Barangay Holy Spirit dahil wala silang magagamit panghugas. Ang iba, for takeout na lang.

Sa tapsilogan ni Lester Publico, kinailangan mag-half day dahil sa water interruption.

Naabutan ng news team na gumagamit na sila ng mineral water at natunaw na yelo para ipangbanlaw sa mga pinagkainan at panglinis ng sahig.

“Early close kami eh half day lang kasi walang tubig. Walang magamit,” sabi ni Publico.

“Wala na kaming magagawa. Dineskartehan na lang para matapos lang ‘yung [duty]... mainis man wala namang magagawa. Ganoon talaga,” dagdag niya.

Iiwan na lang muna nilang hindi nababanlawan ang kanilang kaldero dahil naubusan na raw sila ng pangbanlaw na tubig.

Si Alvin Moreno naman, aabot sa halos P1,000 ang lugi kada araw sa kanyang samalamig kapag walang tubig. Kailangan daw niya isara ito dahil walang panghugas at pang-refill.

Kulang din daw ang budget para sa maramihang mineral water.

“Walang mineral… Siguro dalawang araw o isa puwedeng (magtiis) kasi wala talagang tubig,” sabi ni Moreno.

“May mga kasama ako na maliligo, panghugas ng CR… basta may tubig lang okay na sa amin… magtitiis talaga tayo kasi walang mahahanapan ng tubig. Buti kung may mga poso tayo, okay sana. Eh wala,” dagdag niya.

VALVE REPLACEMENT

Si Ella Castante at kanyang mga kaanak, lumabas na lang ng kanilang bahay para maglakad-lakad at kumain pampalipas ng oras habang hinihintay makabalik ang suplay ng tubig.

Hindi raw naabisuhan si Castante at kaniyang pamilya na apektado sila ng water interruption.

“Galing akong school, hindi ko alam na mawawalan kami ng tubig… bibili na lang ng mineral kung sakali para may magamit,” sabi niya.

“Sobrang abala kasi marami kami sa bahay so hindi sapat ‘yung tubig na mayroon kami, kung may gagamit ng CR o may kailangang gawin, pag-asikaso, luto,” aniya.

Sabi ng Maynilad, para raw ito sa valve replacement. Ang valve ang nagpapahina o nagpapalakas ng suplay ng tubig at kailangan ito palitan kada 5 taon, sabi ni Patrick James Dizon, division manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Sapat daw ang suplay ng tubig at walang dapat ikabahala ang mga residente.

“Ang mga water interruption natin ngayon is mostly maintenance activity natin sa network at leak repair activities natin,” sabi ni Dizon sa panayam sa ABS-CBN News.

“Kailangan mapalitan [ang valve] para ma-maintain natin ang suplay ng tubig doon sa area... Kapag hindi mapalitan ‘yun, it will cause… mas matagal pa ‘yung interruption na mangyayari so as much as possible bago pa masira ‘yung valves na ‘yun ay kailangan palitan,” dagdag niya.

Inaasahan daw na babalik na ang suplay ng tubig bago mag-alas-8 ng umaga.