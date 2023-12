Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration at Manila International Airport Authority ang isang empleyado ng airport matapos umanong tangkaing magpuslit ng dalawang biktima ng human trafficking sa NAIA Terminal 3 noong December 22.



Palipad na sana ang dalawang biktima papuntang Dubai, at dadaan muna ng Thailand, nang isalang sila sa secondary inspection ng Bureau of Immigration. Unang sinabi umano ng mga biktima na magkaibigan silang nagbabakasyon galing General Santos City. Pero nasita sila ng mga immigration officer dahil wala silang return ticket at hindi nila alam ang pangalan ng isat isa.



Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ikinumpisal ng dalawang biktima na narecruit sila sa Facebook at inalukan ng trabaho sa Dubai bilang domestic helper, pero hindi raw nila alam kung paano sila ihahatid sa employer.



Paliwanag ni Sandoval, isang empleyado ng airport ang nakitang nagmamasid sa dalawang biktima. Siya umano ang nag escort sa dalawang biktima papasok sa airport gamit ang kanyang access pass.



“Una po dinala sa diplomat lane ito pong mga passengers na ito when they were accosted by our immigration supervisor pumila sila sa regular counter at doon during their interviews nakita that there were something doubtful about the purpose of travel sa dalawang passengers. The escort remained sa area pinipilit manatili sa area at monitor status ng dalawang passengers na kanyang ina-assist.”



Ayon kay Sandoval, naka sibilyan na suot ang naturang airport employee at na-alarma sila sa paggamit ng kanyang ng access pass para palusutin umano ang mga biktima ng human trafficking.



“Initially may hinahanap daw na iba tao umano itong airport employee na ito na hindi naman po nag-e-exist doon sa ating mga tauhan. Umiikot ikot po sya at inaalam status ng dalawang passenger. Naririnig din siya ng ating mga tauhan na may kausap sa kanyang cellphone na naga-update po sa status kung ano na nangyayari sa dalawang victims na yun. Mukha talagang... obviously, he was escorting these two passengers, assisting their departure which is ipinagbabawal po talaga lalo na sa mga indibidwal na may access sa airport at mukang inaabuso,” aniya.



Paliwanag ni Sandoval kasalukuyan nilang tinutukoy ang pagkakakilanlan ng empleyado. Natanggap na rin ng Manila International Airport Authority ang report at vineverify pa ang inisyal na impormasyon na empleyado ng MIAA ang lalaki.



“Hindi namin tinotolerate ito. Ang sino mang ma involve dito empleyado MIAA may kaparusahan at pwede sila matanggal at mawalan mga benepisyo maaari ibigay sa kanila. Kaya tama kayo sakali maidentify MIAA employee na ito at mapatunmayan ito maibibigay parusa sa kanya,” dagdag pa niya.



Hindi pa malinaw kung may kasabwat ang empleyado at kung gaano katagal na niya itong ginagawa.

Ayon kay Sandoval, nagsumite na rin sila ng report sa IACAT at NBI para imbestigahan ang insidente.

