Pinoy tourists nanakawan ng halos PHP 2M halaga ng gamit sa biyahe

PARIS - Samu’t saring mamahaling gamit kabilang na ang mga bagong biling designer bags at damit na tinatayang aabot sa dalawang milyong piso ang natangay mula sa mga turistang Pinoy na sina Ovarah Rumohr at Rolando Hortaleza.

Galing silang Madrid, Spain at patungong Marseille, France, lulan ng Iberia flight IB 8750.

Sa kanilang paglapag, nadiskubre nilang pwersahang binuksan ng mga kawatan ang kanilang apat na maleta.

“Talagang they really like, forcibly opened the loc, and it was already unzipped while taking our luggage from the conveyor talagang ang gaan na nila talaga. Ninety percent, lahat ng gamit namin, so that includes yung mga shinopping namin, yung mga things that we packed from Manila that we're planning to use over here,” sabi ni Rumohr, kasama si Hortaleza, na mga turista sa Europa.

Tingin nila sa Madrid airport pa lang nilimas na ang kanilang mga gamit.

“I was so shocked and felt like we're being really robbed and definitely 101% na hindi talaga yun nangyari sa Marseille. It was in Madrid airport,” dagdag ni Rumohr.

May naiwan pang ebidensya ng mga kawatan and isang pares ng communication device sa loob suitcases nila. “The thieves left evidence which is the two walkie talkies inside our suitcases.

I guess, they were in a hurry so naiwan nila yun sa loob ng bagahe namin.

According to the police and staff sa Marseille airport, “we are not using this kind of radio, so we guarantee you it’s not from us,” sabi ni Rumohr.

Bukod sa paghain ng reklamo sa Marseille police, nakipag-ugnayan din sila sa embahada ng Spain sa Manila at sa mga otoridad sa Madrid para sa agarang imbestigasyon.

“They got our statements and then also in Manila, I asked my staff to write a complaint to Spanish Embassy in Manila, Madrid airport management, and Madrid airport police,” sabi ni Hortaleza, CEO ng Hortaleza Corporation.

Dating flight attendant si Rumohr. Hindi ito ang unang pagkakataon na ninakawan ang kanyang checked-in baggage.

Anya, hindi na ligtas ang mga mamahaling brand ng suitcase sa mgamagnanakaw. Kaya payo niya sa mga kapwa turista: “It’s only material things pero sentimental sa amin ang mga gamit namin at ang nakakasama ng loob yung nagche-check-in ka, ‘di ba normally ‘pag nag-check in ka you feel it’s the end of your hassle, stress-free ka na, relax dahil na-check in niyo na, ‘yun pala dun na magsisimula ang kalbaryo."

Dagdag pa niya: “I suspect it’s the baggage handler at the same time they have people/watcher outside na nagpo-profile na sa inyo. So ang masasabi ko lang talaga, mag-ingat kayo. Be very vigilant in every airport where you will be, and I would advice, which somebody told me rin, na mas safer pa rin talaga na i-wrap niyo ang mga bag niyo, ‘yung plastic wrap.”

Sinikap kunin ng ABS-CBN Europe News Bureau ang panig ng Iberia Airlines sa email at chat pero wala silang sagot.

Tinawagan din ng news team ang Iberia Airlines at ayon sa nakasagot, maghintay ng isang linggo para sa anumang impormasyon.

Nakipag-ugnayan na rin ang news team sa Marseille airport police para sa update ng imbestigasyon pero wala pa rin silang sagot.

