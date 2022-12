MAYNILA - Ikinakasa na ng Department of Transportation ang pagsasapribado ng operasyon ng EDSA Bus Carousel para mas gumanda ang serbisyo nito.

Ito ay sa harap ng napipintong paghinto ng libreng sakay ng EDSA Bus Carousel pagdating ng Enero 2023.

Pag-uusapan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang magiging presyuhan, pero tiniyak nilang magiging abot-kaya ito.

Base sa umiiral na fare matrix sa mga bus, higit P70 ang magiging pasahe ng end-to-end na biyahe ng EDSA busway - o mula Monumento hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange.

Nabanggit na noon ng DOTr na walang inilaang budget para mapalawig pa ang libreng sakay.

"Ang ibinigay lang ay may 1.2 billion (pesos) for service contracting pero napakaliit nu'n para ibigay 'yun sa EDSA Busway… Pinag-aaralan namin kung paano ia-allocate 'yung 1.2 billion at pagkakasyahin natin itong 1.2 billion. Pag-aaralan mabuti ng DOTr kung paano idi-distribute at paano makikinabang ang mananakay," ani DOTr Secretary Jaime Bautista.

Ang nagagawawa lang ngayon ng gobyerno ay magdagdag ng bus stop gaya ng binuksan sa Tramo, Pasay.

Kahit na planong isapribado ang EDSA Bus Carousel, mananatiling pagmamay-ari ng gobyerno ang mga bus stop.

"Gusto natin kung ipa-privitize, ito 'yung gagawin ng private sector na will conform to international standards. 'Yung pasahero natin dapat 'di nababasa kapag umuulan at 'di naiinitan kapag mainit ang panahon, dapat komportable po sila," ani Bautista.

Hiling din ng DOTr na magtayo ng mga stall kung saan maaaring makabili ng makakain o maiinom ang mga pasahero at makahanap ng paraan para mas madali na makasakay ang mga pasahero sa mga bus.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News