MAYNILA - Naghahanda na ang East Avenue Medical Center sa Quezon City para sa mga inaasahang biktima ng paputok sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Handa na ang kanilang holding area sa emergency room para tumanggap ng mga isusugod na biktima ng firework-related injuries.

Nakalatag na rin ang dose-ddosenang kagamitan gaya ng alcohol, gunting, suture kit at panglinis ng mga sugat upang agarang magamot ang mga pasyente.

May nakatayo ring tally board sa labas ng kanilang emergency room para masubaybayan ang bilang ng mga mapuputukan ngayong Bagong Taon.

Sa kasalukuyan wala pa namang naitatala ang East Avenue Medical Center na kahit anong fireworks-related injuries sa ospital.

Iginiit naman ng Department of Health na handa sila sa pagsalubong sa Bagong Taon.

"Nakahanda po ang aming hospital 100 percent kung meron pong mga injuries na mangyayari, andyan po ang mga ospital namin para maagapan ang mga injuries na to," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"We already have 25 injuries reported to the department, sana po wag nang madagdagan. Umiwas po tayo sa paggamit nito. Maaari pa tayong gumamit ng mga alrernatibong paraan para magkaroon ng kasiyahan para sa datating na bagong taon," dagdag niya.

Samantala, ang Quezon City, maghihigpit sa mga gagamit ng paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Sa Executive Number 54 na pinirmahan ni QC Mayor Joy Belmonte, ipagbabawal ang paggamit ng firecrackers o paputok sa mga bahay-bahay at kalsada habang kailangang kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga barangay, commercial establishments at government agencies kung magdaraos ng fireworks display.

"Ito ay malinaw na kasulatan na manggagaling sa pamahalaang lungsod na nagpapahintulot na magkaroon ng ganitong festivities sa mga natatanging lugar at doon pwedeng magpunta ang mga gustong manood ng fireworks display o sila ay pwedeng magpaputok," ani QC Assistant City Administrator Albert Kimpo.

"Itong mga lugar na ito ay ititiyak ng QC Fire District na ligtas at controlled. Kailangan may fire extinguisher, may spotter kung sakaling may kaganapan di inaasahan para tiyaking ligtas."

Kailangan din ng permit ng mga magtitinda ng paputok at hindi papayagan ang pagtitinda sa mga sidewalk.

-- May ulat ni Karen De Guzman, ABS-CBN News