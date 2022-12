Ilang lungsod sa NCR maghihigpit sa paggamit ng paputok

MAYNILA - Nagbaba ng mga regulasyon sa paputok ang ilang siyudad sa Metro Manila ilang araw bago ang pagpapalit ng taon.

Nagkasundo ang Metro Manila Council na higpitan ang paggamit ng paputok sa Metro Manila kasunod ng pagtaas ng kaso ng mga nasusugatan dahil dito.

Sabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na papayagan lang ang paggamit ng paputok sa mga designated areas na tutukuyin ng lokal na pamahalaan.

"Tayo po sa Metro Manila Council ay nagpasa ng resolusyon na nagsasabi na bawal po ang pagpapaputok except doon sa mga areas na ide-designate ng mga LGUs as firecracker zones so kahit po sa tapat ng bahay ay hindi po pupuwedeng magpaputok kung hindi po ito designated ng local government unit as firecracker zones. So kahit po nakabili sila ng legitimate na mga paputok ay hindi po pwedeng gamitin kung saan saan," ani Artes.

Alinsunod ito sa Executive Order 28 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nilimitahan ang paggamit ng fireworks sa community areas lang.

Sa Quezon City, bawal ang pagsindi ng fireworks maliban na lang sa pampublikong lugar na aprubado ng lokal na pamahalaan.

Mahigpit din ang panuntunan sa paggawa, pagbebenta, at paggamit ng mga paputok.

Nais ni QC Mayor Joy Belmonte na mabawasan ang firecracker-related injuries na aniya'y paraan din para makaiwas sa sunog at polusyon.

"We want to minimize, if not totally eliminate, the number of firecracker-related injuries and casualties. We also want to protect homes, commercial buildings and other structures against incidental fires and to lessen the harmful effects of hazardous chemicals and pollutants," ani Belmonte.

Dapat ding aprubahan ng Department of Public Order and Safety ang itatalagang community fireworks area.

Bawal din ang bentahan ng paputok at pyrotechnic devices sa mga sidewalk at tiangge.

Gagawin ang bentahan sa mga mall at iisyuhan sila ng permit.

Bawal din ang pagpapaputok kung saan-saan, batay sa Executive Order na ipinalabas ni Manila Mayor Honey Lacuna.

Naglabas na rin ng listahan ng pyrotechnic devices na papayagan sa community fireworks display kabilang ang baby rocket, Judas' belt, kuwitis, luces, Roman candle at trompillo.

Bawal naman ang super lolo, the atomic bic triangulo, mother rockets, lolo thunder, five star, OG, pla-pla, pillbox, watusi, at iba pa.

Kailangan ding kumuha ng permit para sa mga community firework display.

Total firecracker ban naman ang ipapatupad ng local governments ng Muntinlupa at Pateros.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News