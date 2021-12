PHILIPPINES – Nagpahayag ng pasasalamat ang Pilipinas sa tulong na dalawang milyong US dollars na cash donation ng Republic of Korea o ROK bilang emergency assistance sa mga malubhang naapektuhan ng bagyong Odette.

Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, personal na ginarantiya ni Korean Ambassador to the Philippines Kim In-chul sa kanyang courtesy call kay PH Foreign Affairs Secretary Teodoro L. Locsin, Jr. ang nasabing donasyon noong December 22, 2021.

(left) PH Foreign Affairs Secretary Teodoro L. Locsin, Jr. | (right) Korean Ambassador to the Philippines Kim In-chul

Nag-alok din ng karagdagang USD 50,000 in-kind emergency assistance ang ROK na katumbas ng 2,500 piraso ng tig 25 kilong bigas na ibibigay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Dagdag pa ng DFA, umaabot na sa USD 218.6 million ang naibibigay na donasyon ng ROK sa PH bilang humanitarian emergency assistance sa iba’t ibang mga natural disasters na tumatama sa bansa kabilang na ang COVID-19 pandemic.

Ngayong 2021 ang ika-30 taon ng pagtataguyod ng Korea International Cooperation Agency o KOICA sa Pilipinas simula 1991 at ikasampung taon naman simula nang itayo ang Korea Export-Import Bank o KEXIM noong 2011.

Ang patuloy na pagsuporta ng ROK sa Pilipinas ay patunay ng malakas na bilateral ties sa pagitan ng dalawang bansa ayon pa sa Kagawaran.

Pahayag pa ng DFA, nagpapatuloy ang pagpapadala ng emergency assistance sa PH mula sa iba’t ibang gobyerno at organisasyon sa mundo na ipinamamahagi sa iba-ibang ahensiya ng gobyerno, UN agencies sa PH at International Committee of the Red Cross o ICRC at ng Philippine Red Cross.

Source: Department of Foreign Affairs