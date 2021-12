Pamimili ng mga kostumer sa Divisoria noong bisperas ng Pasko, Disyembre 24, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Tumaas ang risk classification rate ng ilang lugar sa Metro Manila pagdating sa coronavirus disease (COVID-19) cases - kahit na nananatiling "minimal risk" ang pangkalahatan ng buong rehiyon pagdating sa kaso.

Ito ay sa gitna ng mas maluwag na protocols at mas maraming lumalabas bunsod ng holiday season, at sa banta na rin ng omicron variant.

Watch more on iWantTFC

Ang San Juan, Las Piñas, Maynila, at Makati, tumaas na sa moderate risk dahil sa naitalang positive one week at two-week growth rate.

Itinaas naman sa low risk ang Parañaque, Malabon, at Caloocan mula sa minimal risk, dahil sa positive 2-week growth rate.

Pero sa ngayon, ayon sa Department of Health (DOH), mababa pa rin ang occupancy rate ng mga ospital.

"Our hospitals are still at that same level kung saan low risk pa sila. Sixteen percent utilization of our beds all over the country. Wala pa ring nakikitang nagpupunuan ang mga ICU or ward beds. Hindi pa nagta-translate itong uptick ng kasong ito sa mga pagkapuno ng ospital," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Vergeire, kailangan pa ng isang linggong pagmo-monitor para malaman kung nagbago na muli ang trend ng kaso.

Pero hindi pa dapat maalarma aniya ang publiko, at dapat tumuloy sa pag-iingat.

Sang-ayon naman dito ang infectious diseases expert na si Dr. Rontgene Solante, na sinabing aasahan ang bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases dahil marami na ang pagtitipon ngayong Pasko.

Malaki rin ang posibilidad na ipako muli sa pagpasok ng Enero ang bansa sa Alert Level 2, ayon kay National Task Force on COVID-19 chief implementer Carlito Galvez.

"Sa ngayon, very stable pa rin ang ating situation, though we increased little by little ang ating cases. But we are still making some observation, particularly those areas that are increasing already," ani Galvez.

Paalala naman ni Galvez na huwag balewalain ang banta ng omicron. Posible rin aniyang magpatupad pa rin ng granular lockdowns.

Kamakailan ay nagpositibo sa COVID-19 ang asawa ng ika-4 na omicron case. Pero hindi pa matiyak ng DOH kung anong variant ang tumama dito.

Wala pang community transmission sa ngayon, ayon sa DOH.

"Sa ngayon, because we are guarding our country and population from the effects of this new variant, gusto natin ituloy ang pagpursige para mahanap ang mga may sintomas at kahit 'yung walang sintomas. So we do status quo for now. We will be planning and are now in discussions about this new normal," ani Vergeire.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News