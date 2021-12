Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Nagtipon-tipon ang ilang OFW sa Taichung para ipagdiwang ang Pasko sa pangunguna ng MECO, POLO Taichung kasama ang Filipino Community sa Central Taiwan. Malaking tulong na rin ang ganitong kasiyahan lalo’t maraming Pinoy ang hindi pa makauuwi sa Pilipinas dahil sa pandemya.

“…tayo po ay laging magdamayan dahil tayo po ay nandito sa Taiwan. At wala po tayong masasandalan, walang tayong mapupuntahan at mahingan ng tulong pag hindi na natin kaya mag-isa, kundi ang isa’t isa sa atin,” mensahe sa mga kababayan ni Atty. Bien Cerbo, Jr., Director ng MECO POLO Taichung.

Nagkaroon ng misa at nagsalo-salo ang mga Pilipino sa mga lutong Pinoy na nakagawian nang inihahanda sa Pilipinas tuwing Pasko. May pa-dance contest test at lantern making contest pa. Mayroon ding mga palaro na nagbigay saya sa mga dumalong OFW at sa tulong na rin ng sponsors, namigay ang MECO POLO ng mga papremyo sa pa-raffle.

“Ginagawa po namin ito taon-taon upang kahit paano maramdaman po ng ating mga OFW lalo na dito sa Central Taiwan na may Pasko,” sabi naman ni Rosario “Charry” Burayag, OWWA Welfare Officer.

Mensahe ng Ugnayan Migrant Center sa mga OFW sa Taiwan na maging sandalan sila ng isa't-isa.

“I believe na kung tayo ay available para sa ating kapwa, na meron silang makausap, meron silang mapagtanungan, meron silang malalapitan, it will make a difference,” pahayag ni Fr. Joy Tajonera, Director ng Ugnayan Migrant Center.

Hindi man makauwi ang karamihan sa mga Pinoy sa Taiwan ngayong Pasko dahil sa pandemiya, bakas pa rin sa kanilang mga ngiti na ramdam nila ang diwa ng Pasko.

Tinatayang 150,000 ang bilang ng nga manggagawang Pinoy sa Taiwan at higit tatlumpung libo rito, nasa Central Taiwan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.