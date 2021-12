MANILA - Sinimulan na ngayong Martes ang pagpapatupad ng online appointment sa mga nais bumisita sa Dolomite Beach sa Manila Bay.

Bagamat maaari nang mag-book ng schedule online, pinapayagan pa rin ang mga walk-in visitors - kailangan lang mag-fill-up ng form ng mga nais makapasok.

Ayon ito kay Reuel Sorilla, ang ground commander sa Manila Bay Dolomite Beach.

”It’s very effective so far. Per our observation, for the last three hours, maganda. Getting smoother ang system,” ani Sorilla.

”So far, we received naman mga positive feedback. But of course, we welcome all the suggestions and all the recommendations for how to improve yung ating system dito para naman ma-maintain natin ang safety and security of all," dagdag pa niya.

Bukod dito, inilipat na rin ang pasukan ng mga tao ilang metro ang layo mula sa footbridge at inilagay sa mismong arko ng dolomite beach.

"Nakikita natin, naglo-long queue, nagco-conglomerate yung mga tao sa bridge, even up to doon sa maliit sa space between the foot of the bridge and the gate."

"Now, niligay natin doon sa kabila at saka yung pila towards the south portion. So na-free up 'yung space. So maganda ngayon... So organized naman yung pagpasok nila sa online at sa walk-in,” paliwanag ni Sorilla.

Pinapayagan lamang ang 300 na katao kada isang oras, at may 30 minutong break sa pagitan ng bawat schedule, kung saan pinapalabas ang lahat ng tao sa dolomite beach.

Pinaalalahanan ng pamunuan ang publiko na sumunod sa itinakdang oras ng kanilang pagbisita sa dolomite beach.

Kailangan ring fully-vaccinated at sumusunod sa minimum health protocols ang lahat.

"Para wala nang [hassle] masyado, 'wag na tayo magdala ng foods and drinks para tuloy-tuloy. At saka yung pets, bawal din dito. And be reminded, pagpasok dito, wala na tayo--bawal magdala, mag-collect ng dolomite sand natin, and mga littering,” ani Sorilla.

Bawal pa rin ang paliligo sa Manila Bay dahil mataas pa rin ang antas ng coliform sa tubig.

”‘Yan ang gusto sana natin later on. ‘Yan naman ang ating ultimate objective: maging swimmable yung ating area dito. But as of now, hindi pa pwede.”

Hanggang 5:30 p.m. lang pinapayagan na makapasok sa dolomite beach, na sakto sa oras ng sunset.

Matatandaang nitong Oktubre ay libo-libo ang dumagsa sa artificial beach matapos itong buksan kasunod ng pagluwag ng quarantine protocols noon sa Metro Manila.

Higit 121,744 indibidwal ang pumunta noon sa beach, kaya hindi na nasunod ang minimum public health protocols gaya ng social distancing.

Sinibak ang ground commander ng Manila Baywalk Dolomite beach noon kasunod ng insidente.

