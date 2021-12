SURIGAO CITY — Buwis-buhay na diskarte na ang ginagawa ng mga taga-Surigao del Norte para malampasan ang trahedyang dala ng bagyong Odette.

"Hindi ko matanggap talaga," ani Virginia Rosales na namatayan ng asawa matapos mabagsakan ng kahoy sa kanilang bahay.

Natamaan din ng kahoy ang 22 taong gulang nilang anak na si Bryan na sugatan pero naisugod naman sa ospital.

Nasa evacuation center si Virginia noon at hindi agad nakauwi sa kanyang nasawing asawa dahil sa lakas ng bagyo.

Sa Barangay Cagniog naman, patay sa kubo niya ang 73 gulang na si Paquito Sara. Hindi inakala ng kanyang anak na si Alona na lalakas ang bagyo kaya iniwan niya ang matanda sa kubo.

Another #OdettePH casualty is 73 year old Paquito Sara.



His stepdaughter Alona shows the wooden hut where Paquito stayed during the onslaught of the storm. They found the victim dead a day after.



As of now, Surigao del Norte recorded 32 deaths due to the typhoon. @ABSCBNNews pic.twitter.com/5rnN228CPR