Karagdagang restrictions sa UK, maaring ipatupad pagkatapos ng Pasko

LONDON - Sa gitna ng holiday season pinaigting ang vaccination drive sa UK at ibang mga bansa sa Europe.

Sinalubong naman ng magandang balita ang Pasko.

Base kasi sa pag-aaral ng mga eksperto sa UK, ang Omicron variant ay maituturing na milder o mas mahina kaysa sa Delta variant pero mas nakahahawa, kaya kahit may record high na 119 thousand new COVID cases nitong December 23, walang dagdag na paghihigpit sa UK.

Pero hindi ito masisiguro matapos ng Pasko. "We can’t rule out any further measures after Christmas,” pahayag ni British Prime Minister Boris Johnson.

GERMANY

Sa Germany, sinasabing malaking banta ang 5th wave ng infections sa health care ng bansa.

Kaya simula December 28, nagdagdag ng paghihigpit. Hanggang sampung bakunado lang ang papayagan sa private gatherings. Sa restaurants, yung may proof of vaccination lang ang pwedeng tanggapin.

ITALY

Sa Italya, pumalo sa lampas 44,00 ang mga bagong COVID-19 cases nitong December 23. Ayon sa Italian National Health Institute, 28% ng mga bagong kaso ay dahil sa Omicron variant.

Pinatupad ang mas mahigpit na COVID protocols tulad ng face mask sa pampublikong lugar. Anim na buwan na lang din ang validity ng green pass. At ginawang apat na buwan din bago mabigyan ng booster ang mga nabakunahan na. Bawal naman ang mga hindi pa bakunado sa mga cafe at restaurant.

SPAIN

Sa Spain, patuloy ang banta ng lumalalang 6th wave. Kaya bukod sa booster shot para sa mga 60-taong gulang pataas, umarangkada na rin ang roll-out ng bakuna para sa mga batang limang taong gulang hanggang labing isang taong gulang.

Pero may ilang magulang na hindi pa kumbinsido na kailangang mabakunahan ang kanilang mga anak.

“In my opinion hindi muna, kasi para sa akin ang mga bata, nagde-develop pa sila ng immune system. So hindi pa natin alam kung ito ay nakakatulong sa kanila o hindi, so habang hindi pa obligado sila magpa-vaccine, sa opinion ko, hindi ko ipapa-vaccine ang anak ko hanggat hindi pa tested na effective talaga ito,” sabi ni Eunive Averion, Pinay sa Spain.

Ganun din ang saloobin ni Grace Hernandez na may mga anak na menor de edad. Kahit kasi tinamaan siya ng COVID noon, hindi naman nagkasakit ang kanyang mga anak.

“Hindi naman ako against pero susunod ako sa patakaran kung ano ang ipapatupad ng gobyerno kahit hindi man ngayon o sa susunod na buwan, susunod ako kasi yung kalusugan naman ng mga anak ko para din naman sa lahat yun, kaya okay lang sa akin,” sabi ni Grace Hernandez.

May ibang grupo rin ang nag-protesta sa pagbabakuna sa mga maliliit na bata, pati na sa mandatory vaccination at COVID passport. Pero may mga na-engganyo namang magpabakuna at agad pumila sa vaccination centers.

Requirement kasi na may COVID pass para makapasok sa ibang establishment at restaurants lalo’t maraming pagtitipon ngayong holiday season.

(Ulat ni Rose Eclarinal sa UK, kasama si Sandra Sotelo Aboy sa Spain)

