MAYNILA—Naghatid ng tulong ang magkakaibigan na survivors ng Super Typhoon Yolanda sa mga kababayan sa Malitbog, Southern Leyte na nasalanta ng Bagyong Odette.

Kuwento ni Bayan Patroller Jason Caande, nagmula pa sila sa Burauen, Leyte pero dahil naranasan din nila ang matinding hagupit ng bagyo noon, bumuo sila ng relief operations at tinawag itong “Project BULIG” na ang ibig sabihin sa salitang Tagalog ay “tulong”.

Aniya, nilagyan din nila ng kahulugan ang acronym na BULIG, na “Be United and Lead with Initiatives of Generosity.”

“Pagkatapos ng Yolanda, 'yung hindi namin alam kung paano magsisimula at babangon muli dahil mahirap makita 'yung pag-asa sa panahon na 'yun," ani Caande.

"'Yun 'yung isang dahilan kung bakit gusto namin sila tulungan para magsilbing pag-asa na sa kabila ng bagyo at pagsubok sa buhay babangon at aahon tayo."

Dagdag ni Caande, 5 silang magkakaibigan na nakaisip nito hanggang sa may mga grupo rin ng kabataan gaya ng Team Mamito at iba pang mga kaibigan ang nakiisa sa proyekto.

Sinimulan nila ang call for donations noong Disyembre 22, at sa loob ng 4 na araw, nabuo nila ang P23,225 cash at mga in-kind donations gaya ng tubig, pagkain, mga damit, tsinelas at laruan.

Nitong Disyembre 26, ipinamigay nila ang 230 relief packs sa Barangay Sta Cruz and Barangay Juangon sa Malitbog, Southern Leyte.

Isa sa mga kasama ni Caande na si Dennis Seno Brosas ang nagsabi na naging emosyonal rin ang kanilang relief operations dahil nakuhanan niya ng video ang mga residente na umiiyak habang inaalayan nila ng kanta.

Ang mga kasama nila sa Team Mamito umano ang nanguna sa pag-awit ng kantang “Bangon” ni Rico Blanco.

Ayon kay Dave Jeffart Alla, miyembro ng Team Mamito, isang grupo ng mga kabataan sa Burauen, Leyte, sumama sila sa Project Bulig dahil isa rin sila sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda.

At gaya nila, inalay nila ang kantang “Bangon” para palakasin ang loob ng mga taga Malitbog, Southern Leyte.

Hangad ng mga magkakaibigan na ito na tulungang makabangon ang mga kababayan nila. Hindi umano rito nagtatapos ang kanilang pagtulong dahil muli silang magkakaroon ng relief operations para sa iba pang barangay.

Ayon sa bumuo ng Project Bulig, kailangan din ng mga residente ng pako, mga trapal at ilang materyales para muling maitayo ang mga bahay nila.

Panawagan ng grupo na sana’y marami pa ang mag-donate at tumulong para malawak ang marating ng kanilang relief operations.

