MAYNILA — Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hanggang P10,000 service recognition incentive (SRI) para sa mga empleyado ng pamahalaan pero hindi lahat ay sakop nito.

Nasa 15 taon nang utility worker sa isang government agency si Rio Osila pero hanggang ngayon, nire-renew pa rin kada 6 na buwan ang kanyang kontrata.

At bilang contract of service (COS), wala rin siyang mga benepisyo.

Ang makatatanggap lang kasi ng insentibo ay ang mga regular, contractual at casual employees na may plantilla o aprubadong posisyon sa pamahalaan.



Hindi kasali ang mga consultant at mga na-hire sa pamamagitan ng job order (JO) o COS.

Ayon naman sa grupong Kawani Laban sa Kontraktuwalisasyon (KALAKON), nakakadismaya na iba ang trato ng pamahalaan sa mga JO at COS workers.



"May problema talaga sa polisiya ang ating government kasi 'yung government mismo sinasabi sa 1987 Constitution natin na dapat may security of tenure 'yung mga manggagawa pero hindi naman napapatupad, hindi naman naipapatupad ng mismong gobyerno natin," ani Roxanne Fernandez, KALAKON spokesperson.

Ayon naman sa Department of Budget and Management, may inirekomenda silang insentibo para sa mga JO at COS workers pero pinag-aaralan pa ng Office of the President kung may pagkukunan ng pondo.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News