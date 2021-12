Pagdagsa ng mga tao sa Divisoria, sa bisperas ng Pasko, Disyembre 24, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nilinaw ng Department of Health (DOH) na walang mawawalang impormasyon tungkol sa coronavirus disease (COVID-19) oras na ihinto nila ang paglabas ng arawang COVID-19 case bulletin sa pagpasok ng 2022.

Sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, maaari pa ring ma-access ang daily bulletin sa website ng DOH bilang PDF file.

Imbis aniya na COVID-19 bulletin, araw-araw na lang na analysis ang ilalabas ng DOH para mas magabayan ang publiko kung ano ang mga dapat gawin at kung ano na ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

"Hindi naman po mawawala 'yung information. Nagre-reformat lang at re-strategize lang tayo para po mas ma-better guide po natin ang mga tao ukol po sa sitwayon ng COVID-19. But definitely the information to the public will still be there," ani Vergeire.

Depensa ng DOH, hindi na kasi masyadong ginagamit ngayon ng mga tao ang datos sa COVID-19 bulletin at hindi rin nakukuha ang messaging nito.

Nauna nang inanunsiyo ng DOH na ititigil nito ang daily report sa mga madadagdagang COVID-19 case sa bansa, na binatikos ng mga senador.

