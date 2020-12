Pagbawi sa dry run ng face-to-face classes umani ng iba't ibang reaksiyon

ABS-CBN News/File

Pinagsasabay ni Vilma Codilla araw-araw ang pag-aasikaso ng mga gawaing bahay, pagtitinda, at pag-alalay sa 5 apong nagdi-distance learning.

Ayon kay Codilla, hirap na siya sa dami ng obligasyon kaya natuwa siya nang malamang magkakaroon sana ng dry run ng face-to-face classes sa Enero.

Pero noong nagdaang weekend, inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbawi niya sa naunang inaprubahang dry run ng face-to-face classes dahil sa pangamba sa bagong COVID-19 variant.

"Ang totoo niyan kasi, hindi naman 'yong virus 'yong dahilan ng hindi pagtuloy nitong face-to-face dry run na ito. 'Yong talagang kapalpakan pa rin ng gobyerno na ihanda 'yong ating mga schools para rito sa pagbubukas ulit," dagdag ni Basilio.

Para sa Kabataan party-list, pagpapakita ito ng kawalan ng plano para sa ligtas na pagbubukas ng klase.

Suportado naman ng Teachers' Dignity Coalition (TDC) at National Parents-Teachers Association (PTA) Federation ang pasya ng pangulo.

"Although ito naman ay dry run lamang supposedly pero nalalagay pa rin po sa panganib 'yong ating mga teachers at mag-aaral," ani TDC Chairperson Benjo Basas.

"So ngayon ang stand din namin, tulad din niya (Duterte). No vaccine, no face-to-face," ani National PTA Federation President Willy Rodriguez.

Pabor din sa pagbawi ang Federation of Associations of Private School Administrators (FAPSA).

Ayon sa grupo, taliwas sa pagbabawal sa mass gathering ang pagsasagawa ng dry run ng face-to-face classes.

Nauunawaan naman ni Sen. Sherwin Gatchalan, chairman ng Senate basic education committee, ang kanselasyon ng face-to-face classes.

Pero kailangan umanong siguruhin ng pamahalaang tuloy ang edukasyon ng mga bata.

Pareho namang sinabi ng ACT at TDC na may pagbaba sa attendance sa online classes at submission ng modules ng mga estudyante.

Sa text message sa ABS-CBN News, sinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na bineberipika pa ang datos ukol dito.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News