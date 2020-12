Madalas na pag-ulan asahan hanggang Marso 2021: PAGASA

ABS-CBN News/File

MAYNILA — Nagbabala ang state weather bureau na PAGASA na posibleng abutin hanggang Marso 2021 ang "above normal" na rainfall o madalas na pag-ulang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa La Niña phenomenon.

Ayon kay Analiza Solis, climate monitoring chief ng PAGASA, asahan ang madalas na pag-ulan bagaman hindi na ito magiging sinlakas ng mga nagdaang bagyo, tulad ng Rolly.

Karaniwan kasing dry season ang Enero hanggang Marso.

"Hindi na po natin nakikita na posibleng malalakas po 'yong hangin ng mga darating na bagyo pagdating po ng first quarter ng 2021," ani Solis sa panayam ng ABS-CBN News.

"Kahit tropical depression lang iyan or low pressure area..., posibleng makapagbigay ng marami pong pag-uulan. So, 'yun, inaasahan po natin," dagdag niya.

Ayon kay Solis, posibleng makaranas ng mas madalas na pag-ulan ang Visayas at Mindanao, at ang silangang bahagi ng Luzon gayundin ang Southern Luzon.

Pinag-iingat ang mga lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar dahil sa posibilidad ng landslide at pagbaha, lalo kapag sunod-sunod na araw ang mga pag-ulan.

Samantala, 2 low pressure area na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang binabantayan ngayon ng PAGASA.

Ayon kay Solis, ang 2020 ang isa sa "wettest year" na naitala ng PAGASA sa loob ng 70 taon.

"Base po sa nakikita natin, lalong-lalo na 'yong naranasan nating pag-uulan last October at November, na generally ay above normal rainfall condition," ani Solis.

"Sa paga-assess sa katapusan ng taon, it could be one of the wettest year po, ang 2020 during... from 1951 to 2020," aniya.

Oktubre nang magbabala ang PAGASA sa umiiral na La Niña phenomenon sa Pacific Ocean.

Kalimitang iniuugnay ito sa mas maulan at malalakas na bagyo dahil sa pag-iiba ng temperatura ng karagatan malapit sa Pilipinas.

Oktubre 29 naman nang manalasa ang Super Typhoon Rolly, ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon.

Limang araw lang ang lumipas, nanalasa naman ang Bagyong Ulysses.

Bagaman hindi sinlakas ng Rolly, isa ang Ulysses sa may pinakamaraming naibuhos na ulan sa bansa, na umaabot sa 393.38 millimeters, base sa highest accumulated rainfall data ng PAGASA na naitala sa Tanay, Rizal mula Nobyembre 8 hanggang 13.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

