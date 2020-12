Health workers masama ang loob dahil naunang mabakunahan ang PSG

Mga frontliner ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Maynila noong Marso 24, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Ilang buwang nag-alaga ng pasyente sa emergency room ng San Lazaro Hospital ang nurse na si Jaymee de Guzman.

Kaya naman masama umano ang loob niya at ng iba pang miyembro ng Filipino Nurses United (FNU) nang mabalitaang nauna sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 ang mga taga-Presidential Security Group.

"Since kami talaga 'yong primary na mahahawa dito, kami dapat mauna sa bakuna," ani De Guzman, treasurer ng FNU.

"Kami 'yong talagang humahawak ng mga patient. Kami 'yong army ng government para ma-defeat 'yong virus... it just goes to show na we are the least priority," aniya.

Pero ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, nagulat din si Health Secretary Francisco Duque III nang sabihin ni Pangulong Duterte na marami nang naturukan ng bakuna ng SinoPharm.

Wala pa naman umanong bakuna na naaprubahan ang gobyerno.

"I think he was as surprised as I was. Kasi nandoon kami sa meeting and I think he was also quite caught of guard. Alam kong si Secretary Duque, hindi naman talaga 'yan magpapabakuna na hindi approved ng FDA," ani Domingo.

Bagaman maganda umano ang resulta ng mga paunang clinical trial ng SinoPharm, ilegal ang pagbabakuna nang walang pahintulot ng FDA, ani Domingo.

"We’ll ask for the information. 'Yong mga nabakunahan naman walang pananagutan. Ang bawal 'yong pag-import, pag-distribute, lalo na 'yong binebenta siya at pag-administer ng product. Ito kasi 'yong ipinagbabawal ng batas," ani Domingo.

Habang iniimbestigahan ang pinanggalingan ng ilegal na bakuna, ipinaalala ni Domingo na ang kanilang pag-apruba ay hindi para mahirapan ang mga tao kundi para matiyak na ligtas at epektibo ang mga ito.

Sa ngayon, Pfizer pa lang ang vaccine developer na nag-apply ng emergency use authorization (EUA) sa Pilipinas.

Ayon kay Domingo, maaaring agad makuha ng Pilipinas ang bakuna ng Pfizer kung may sapat itong suplay at magkaroon agad ng supply deal ang gobyerno.

Nagpaalala rin si Domingo na ang EUA ay para sa gobyerno lang.

Pero puwede ring makipag-partner ang Department of Health sa mga pribadong kompanya para mas marami ang mabakunahan.

Titiyakin umano ng FDA na ligtas ang bakuna ng Pfizer para sa mga Pilipino.

Ayon sa DOH, tinitingnan pa rin ang ibang vaccine manufacturer para matiyak na sapat ang supply para sa bansa.

"We cannot just get from one manufacturer at this point. We're procuring 6 to 7 types of vaccines," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

May mekanismo para masigurong ligtas at wala masyadong side effects ang bakuna laban sa COVID-19, ayon sa DOH.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News