2 hinihinalang miyembro ng NPA patay sa engkuwentro sa Agusan del Norte

Patay ang 2 umanong miyembro ng New People's Army sa Jabonga, Agusan del Norte nitong Disyembre 28, 2020 matapos makaengkuwentro ng militar. Retrato mula sa 29th Infantry Battalion

Patay ang 2 hinihinalang miyembro ng New People's Army (NPA) matapos maka-engkuwentro ng mga sundalo ng 29th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Jabonga, Agusan del Norte nitong umaga ng Linggo.

Ayon kay Capt. Joash Pramis, civil military operation officer ng 901st Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa presensiya ng mga NPA sa Sitio Tinago, Barangay Baleguian.

Ang mga naka-engkuwentrong NPA ay pinamumunuan umano ng isang Marvin Bugas alyas Eman ng Sandatahang Yunit Pampropaganda ng Guerilla Front 16.

"There was a report ng tipster natin, 'yong civilian populace diyan sa area, na kung saan nag-report po sila about the presence ng armed group. They were seen staging a token celebration of the CPP-NPA (Communisty Party of the Philippines-New People's Army)," ani Pramis.

Bukod sa 2 namatay, may 2 sundalong nasugatan pero ngayo'y nasa mabuting kalagayan na.

Narekober ng tropa ng pamahalaan ang 2 rifle, mga magazine na may mga bala, cellphone, mga subersibong dokumento, at mga personal na gamit ng mga hinihinalang rebelde.

Sa ngayon, hindi pa nakikilala ang mga napatay pero nai-turn over na ang mga bangkay sa lokal na pamahalaan ng Jabonga.

Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pinangyarihan ng engkuwentro ay isang conflict-affected area sa lalawigan at isa rin sa mga sumailalim sa Retooled Community Support Program, na may layong tapusin ang local communist armed conflict.

-- Ulat ni Charmane Awitan, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC