16 sugatan sa pagsalpok ng jeep sa puno sa Rizal

Aksidente sa kalsada sa Angono, Rizal. Nathaniel Dela Cruz

Sugatan ang 16 na tao, kabilang ang apat na menor de edad, matapos sumalpok ang isang jeep sa puno sa Angono, Rizal, alas-8 Martes ng gabi.

Ayon sa pulisya, galing ng Taytay at patungong Binangonan ang jeep nang mangyari ang insidente.

Batay sa salaysay ng 29-anyos na driver sa pulisya, mayroon umano siyang nakagitgitan at may tumama sa gilid ng kanyang sasakyan, kaya napakabig umano siya at bumangga sa isang puno.

Pawang minor injuries ang natamo ang 13 sa mga pasahero.

Pero may isang 15-anyos na binatilyong nasugatan sa mata, habang isa ang nawalan ng malay.

Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang driver na posibleng mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries.