TINGNAN: Joma, binigyang-pugay ng Marxist-Leninist-Maoist party leaders mula sa iba-ibang bansa

UTRECHT - Nagbigay-pugay at pasasalamat kay Jose Maria 'Joma' Sison ang mga kaibigan at kasama sa communist movement sa huling public viewing ng kanyang mga labi nitong Biyernes, December 23, sa Utrecht, The Netherlands.

Dumalo at nagbigay ng kanilang mensahe para kay Sison ang mga leader ng iba-ibang Marxist-Leninist-Maoist party at organization leaders mula sa The Netherlands, Belgium, Turkey, Kyrgyzstan, Suriname, Germany, South Korea, at iba pang mga bansa.

Kinilala nila si Sison bilang isa sa pinakamagaling na revolutionary thinker at strategist ng makabagong panahon at ang malaking impluwensiya niya sa democratic at revolutionary movement.

Ang cremation at huling pamamaalam kay Sison ay magaganap ngayong December 27.

