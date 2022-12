Watch more News on iWantTFC

Ilang araw bago ang Bagong Taon, sanib-puwersa ang mga awtoridad sa pag-inspeksiyon ng mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan.

Nagsama-sama ngayong Martes ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), Department of Trade and Industry, at lokal na pamahalaan ng Bocaue para busisiin ang mga tindahan ng paputok.

Tiningnan nila kung sumusunod ang mga tindahan sa requirements at inaalam kung mayroong mga smoke alarm at fire extinguisher ang mga ito.

Ininspeksiyon din kung may posibleng leak ang bubong ng mga establisimyento.

Para iwas-aksidente, nagbigay din ng payo ang BFP at PNP para iwas-sunog at iwas-aksidente ngayong papalapit na ang Bagong Taon.

Una'y kung maagang bibili ng paputok, mainam umanong ilagay ito sa tamang puwesto sa bahay. Huwag umano sa ilalim ng lababo na puwedeng may water leak at kinakailangang nasa room temperature lang.

"Kung nakabili na kayo i-store sa [lugar na] hindi nababasa, hindi mainit... kung maliit ang bahay, 'wag madami ang bilhin na parang nagho-hoarding," ani Fire Senior Inspector Allen Genavia.

Sa gagamit ng paputok, tiyaking binasa nang mabuti at susundin ang instructions sa pagsindi. Huwag hayaan na bata o nakainom ng alak ang magsindi nito.

Ayon kay Maj. Isabelo Mondejar ng Bocaue police, huwag na ring mag-eksperimento sa paputok, gaya ng paghalo ng pulbura.

Maglagay din umano ng timba ng tubig malapit sa pagsisindihan ng paputok.

Inirekomenda rin ng mga awtoridad na lumahok na lang sa community fireworks display.

Ayon sa Department of Health, umakyat na sa 25 ang kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok mula Disyembre 26.

Mas mataas umano ito nang 14 porsiyento kung ikukumpara sa 22 kaso sa parehong panahon noong 2021.

Nagpadala na rin ng augmentation ng mga bombero sa Bocaue para tiyakin ang kaligtasan sa mga tindahan ng paputok.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News