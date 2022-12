Watch more News on iWantTFC

Makikipaglibing sana sa yumaong ama si Mary Crist Nada sa Lanao del Norte pero hindi siya natuloy umuwi matapos makansela ang flight mula Maynila nitong umaga ng Martes.

Kasama si Nada sa dose-dosenang pasaherong bi-biyahe sana pa-Ozamiz City sa Misamis Occidental, at stranded ngayon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) dahil sa masamang panahon.

Nakalipad pa ang eroplano pero makalipas ang isang oras ay nag-anunsiyo ang piloto na hindi ligtas lumapag sa Ozamiz dahil sa malakas na ulan kaya bumalik ito pa-Maynila.

"Siyempre malungkot kasi nawalan kami ng ama," ani Nada kaugnay sa naantalang pag-uwi.

Sa ngayon, hindi pa tiyak kung aabot si Nada sa libing ng ama dahil fully booked ang ibang flight sa mga kalapit na paliparan.

Galing pa ang ibang pasahero mula ibang bansa at labis na nag-aalala sa mga kaanak matapos mabalitaan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Ang iba'y sinubukang humanap ng ibang ruta para makauwi.

"Nagrebook kami ng ticket, baka Dumaguete na lang flight namin," ani Rachel Paskulado.

"Stressed kasi nandoon na sana kami sa airplane ta's biglang bumalik," dagdag niya.

Isinailalim na sa state of calamity ang Misamis Occidental kasunod ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng baha at pagguho ng lupa.

Sa bayan ng Aloran, humupa na ang baha pero wala pa ring supply ng kuryente at tubig, sabi ng residenteng si Ivy Charity Perocho.

Nanawagan din si Perocho ng tulong na tubig at pagkain.

Sa bayan ng Jimenez, lumikas ang mga apektadong pamilya sa isang gymnasium, kung saan siksikan umano ang mga tao at nangangailangan din ng mga damit.