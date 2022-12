Mga manggagawang nag-Pasko sa probinsya, balik-Metro Manila na

Bumalik na sa Metro Manila ang maraming manggagawang nagbakasyon sa mga kalapit na probinsya nitong long weekend para doon mag-Pasko.

Lunes pa lang ng hapon, ramdam na ang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway at SCTEX na tumagal hanggang alas-2 ng madaling araw Martes.

Ayon kay Robin Ignacio ng NLEX, lampas 10 porsyento ng karaniwan ang dami ng sasakyang dumaan sa naturang expressways nitong Lunes.

Kaninang umaga, usad pagong din dito noong rush hour, o bago mag-alas-8 ng umaga.

“For a few hours early this morning, mas mataas kesa normal natin na traffic volume... Nagkakaroon tayo ng around 6-kilometer slow moving sa Bocaue and likewise dito rin sa Balintawak and Mindanao nagkaroon ng pagpila, bagamat tayo ay nagdagdag ng cash lanes. For that 2 or 3 hours na pagdaan ng mga kababayan kanina, mas mataas kesa normal traffic flow,” aniya.

Ayon sa pasaherong bumiyahe mula Muñoz, Nueva Ecija papuntang Cubao, Quezon City na si Elizabeth Bungab, mas mahaba ng 30 minuto ang karaniwang 5 oras na biyahe niya, dahil sa mabagal na trapiko sa NLEX.

"Nag-abang na lang po kami…mga kalahating oras. Kasi alas-7 na kami nakasakay...Ma-traffic lang dito na sa may NLEX,” aniya.

Sa isang terminal ng bus sa Baliwag, Bulacan, may pila pa rin ng mga luluwas ng Maynila kahit alas diyes na ng umaga, ayon sa pasaherong si Shey Mamangon.

"Medyo mahaba ang pila, pero ‘yung byahe naman hindi ganoon ka-traffic,” aniya.

“Marami kaming gagawin. Magbabakasyon na naman, so dapat bago matapos ang taon, matapos namin yung dapat namin tapusin,” dagdag ni Mamangon.

Sa Araneta Center bus port sa Cubao, may pagdami na rin ng mga pasahero kaninang umaga, pero inaahasang mas darami pa ito pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon sa Enero.

“Yung iba sasagarin na nila up to new year, so expected namin right after new year na, although nagkaroon ng slight increase compared to the previous month. Ngayon naglalaro naman kami 2,000 to 3,000 passengers average daily,” sabi ni Ramon Legazpi, manager ng Araneta Center bus port.

Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, pumalo sa higit 190,000 na pasahero ang bumiyahe nitong Disyembre 26, pinakamataas mula nang magsimula ang operasyon ng naturang terminal.

“Holidays have always been the busiest days for the terminal, but it never really hit the 190,000 mark, so we’re really surprised with yesterday’s numbers. Nevertheless, the terminal is designated to handle 200,000 passengers daily. Rest assured we’re always prepared for any surge in numbers,” sabi ni Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX.