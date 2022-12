ICYMI: ‘The Queen's Camp’ natulungang manalo ang Germany sa Miss International 2022

Nasungkit ni Miss Germany Jasmin Selberg ang Miss International title nitong December 13 sa Tokyo Dome City Hall sa Tokyo, Japan.

Tatlumput-tatlong taon ang hinintay ng Germany para masungkit ang Miss International title. Si Selberg ang nagwagi mula sa 66 kandidatang nagtagisan sa kagadandahan at talino.

Si Selberg din ang kauna-unahang Miss International matapos ang dalawalang taong pagkakansela ng nasabing pageant noong 2020 at 2021 dahil sa pandemya.

Lingid sa marami, may ‘secret weapon’ ni Selberg, ito ang ‘The Queen's Camp,’ ang grupo ng mga Pinoy na nagpanalo kay Selberg gamit ang kanilang “preparation is the key” motto.

Sumailalim si Selberg sa TQC training. Sinanay siya sa personality, mental exercises at 'duck walk' drills ilang buwan bago ang pageant.

Layon ng 'The Queen's Camp' na maging pegeant powerhouse muli ang Germany na namayagpag noon sa mga international beauty contest tulad ng Miss World at Miss Universe noong 50s at 60s.

Photos: The Queen's Camp