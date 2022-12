Ginanap nitong Martes ang huling pamamaalam para sa yumaong CPP-NPA founder Jose Maria "Joma" Sison sa Utrecht, Netherlands.

Sinimulan ito sa pagtugtog ng orihinal na awitin ng pagkilala kay Sison.

Nagbigay ng unang pananalita si Luis Jalandoni, matalik na kaibigan ni Sison at senior political advisor ng National Democratic Front of the Philippines. Sinundan ito ng pananalita mula kay Coni Ledesma, kaibigan at miyembro ng NDFP peace negotiating panel.

Nagsalita rin ang kinatawan ng Norwegian government na tumutulong sa peace negotiation sa pagitan ng NDFP at Philippine government.

Dumalo at nagbigay-pugay rin ang mga kinatawan ng iba't ibang communist organizations gaya ng German Marxist-Leninist Party (MLPD) at Belgium Workers Party.

Ayon kay Julie de Lima, asawa ni Sison at chairperson ng NDFP negotiating panel, masakit pa rin sa kanya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Aniya, nais rin niyang makapagdalamhati nang pribado.

Naroon rin ang anak ni Sison na ibinahagi ang mga alala kasama ang yumaong ama at pinuri ang kanyang matalas na memorya.

Matapos ang seremonya, naiwan ang pamilya ni Sison para sa kanilang huling pamamaalam. Matapos ito ay sisimulan na ang cremation sa mga labi ni Sison.

Disyembre 16 nang pumanaw si Sison sa edad na 83.

