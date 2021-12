Higit 2 milyon sa VisMin wala pa ring kuryente 11 araw mula ang Odette

Watch more on iWantTFC



MAYNILA — Mahigit 2 milyong residente pa rin sa Visayas at Mindanao ang walang kuryente 11 araw matapos manalasa ang bagyong Odette.

Sa ngayon, limitadong lugar pa rin sa Cebu at Bohol ang may ilaw.

Ang Visayan Electric Company (VECO), nangakong ibabalik ang 80 percent ng suplay sa buong franchise area sa January 10, 2022.

Ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), 85 percent na ng nasirang transmission line ang nakumpuni.

Pero kahit matapos nila ang pag-aayos bago matapos ang taon, problema pa rin ang koneksiyon naman ng mga residente sa kooperatiba o utility dahil marami ring posteng natumba.

Sa datos ng National Electrification Administration, mahigit 2 million residents pa rin ang walang kuryente dahil kay Odette.

Sinubukang gamitin ang diesel powered plant sa Bohol noong Disyembre 23 pero pumalya ito, ayon sa Department of Energy.

"We will try again sa Dec. 31 kasi nasunog 'yung switch gear ng power plant, sana maayos na," paliwanag ni DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella.



—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News