Inaasahang darating sa susunod na buwan ang unang batch ng mga COVID-19 vaccine ng Pfizer, na nakalaan para sa pagbabakuna sa mga may edad 5 hanggang 11, sabi ngayong Lunes ni vaccine czar Carlito Galvez.

Ayon kay Galvez, sa 20 milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno para sa susunod na taon, 15 milyon ang nakalaan para sa naturang age group.

Pinaalalahanan naman ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan na hintayin muna ang guidelines kaugnay sa pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11, pati ang petsa kung kailan ito puwedeng simulan.

Inaprubahan noong nakaraang linggo ng Food and Drug Administration (FDA) ang pagbibigay ng Pfizer vaccines sa naturang age group.

Nauna na ring sinabi ng FDA na iba ang formulation ng Pfizer vaccines para sa mga edad 12 pataas, na kasalukuyang may supply sa bansa.

Sa huling tala, 47.1 milyon na ang fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Pilipinas.

Higit 6 na milyon pa ang kulang para maabot ang target ng gobyerno na ma-fully vaccinate ang 54 milyon ng populasyon bago matapos ang 2021.

Pero ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, posibleng sa unang bahagi ng 2022 na maabot ang target.

"As to these 54 million, ang atin pong target ay by the end of the year and to spill over hanggang first quarter of next year," ani Vergeire.

Samantala, hindi bababa sa 4,000 COVID-19 vaccine doses ang nasira sa Mimaropa, Western Visayas at Central Visayas dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette, ani Vergeire.

"For now we have 4,120 doses that were wasted because of these power outages," an Vergeire.

"There were also some vaccines that were returned or had been transferred so that we can be able to assess these vaccines if they are still potent, kung puwede pa hong gamitin," dagdag niya.

