Pagbabantay, pagsusuri sa mga virus sa Pilipinas palalakasin

Palalakasin ng gobyerno ang kapasidad ng bansa para sa "biogenomic surveillance" para masuri ang mga virus na nasa bansa, sabi ngayong Linggo ni Health Secretary Francisco Duque III.

Sa isang press briefing, sinabi ni Duque na ito'y hakbang matapos matuklasan ang bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, sa United Kingdom (UK).

Patuloy namang nadadagdagan ang mga bansang nagtatala ng bagong COVID-19 variant na nagsimula sa UK.

Pinakabago rito ang Canada, na may 2 bagong variant mula sa mag-asawa sa Ontario, na wala namang travel history at exposure o high-risk contact.

Sa parehong press briefing, ipinaliwanag ng mga eksperto na normal lang ang mutation ng mga virus, na buhay na organismo na nagbabago at umaangkop sa kapaligiran.

"Buhay po sila, so they multiply. ‘Pag nagmu-multiply po ang isang living organism, mayroon po minsang changes na nangyayari in a normal rate. So, in a normal rate, may changes, which the scientists call mutation," ani Dr. Celia Carlos, direktor ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM).

"This mutation is generally for the good of the virus. So, the virus aims to make itself propagate to sustain its lifespan. So, pagnaka-encounter siya ng adverse environment, nagche-change po siya," paliwanag ng doktora.

Hindi rin umano nangangahulugang masama agad ang mutation.

Sa kaso ng variant sa UK, nakikitang mas mabilis itong maipasa pero wala pang matibay na basehan kung mabagsik ito.

"‘Pag ang isang virus, very virulent, against sa kanya iyon. Kung mamamatay ang host niya, eh di mamamatay din siya. So, it will be ending its existence," ani Dr. Cytnhia Saloma, executive director ng Philippine Genome Center.

"In general, for the virus to stay longer, dapat mild, mild, mild lang ‘yong mutation," aniya.

Sa Pilipinas, dati nang may natuklasan variant ng COVID-19.

"Actually, hindi na nga natin kailangan pang mag-antay ng importation. Puwedeng-puwedeng dahil kumakalat ang sakit dito sa atin, mayroon din tayong sariling variant," sabi ni Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines President Anna Ong Lim.

Sa tala ngayong Linggo, umabot na sa 469,886 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Sa bilang na iyon, 22,099 lang ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

