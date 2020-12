2 miyembro ng NPA sumuko sa South Cotabato

Sumuko sa militar ang 2 lalaking umano’y miyembro ng New People’s Army noong Disyembre 26, 2020. Retrato mula sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines

Sumuko ang 2 miyembro ng New People’s Army sa tropa ng pamahalaan sa bayan ng Lake Sebu, South Cotabato nitong Sabado, sabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa ulat, kinilala ni Lt. Gen. Corleto Vinluan Jr., commander ng Western Mindanao Command ng AFP, ang mga sumukong rebelde bilang sina Abraham Arida at Bryan Dusa.

Pareho umano silang miyembro ng Platoon Central ng Guerilla Front Musa, Far South Mindanao Region.

Sinuko rin ng 2 sa militar ang 2 rifle at isang improvised explosive device, ayon kay Vinluan.

Kasalukuyang sumasailalim sa custodial debriefing ang dalawang lalaki at dadaan din sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program.

Ayon sa militar, sinabi ng dalawa na sinukuan na ng mga ito ang pagiging rebelde dahil sa hirap, gutom, at kawalan ng kitayakan sa “all-out offensives” sa pagitan ng militar at ng NPA.

Samantala, isang lider at 2 kasapi ng New people’s Army ang sumuko din kamakailan sa First Leyte Provincial Mobile Force Company.

Isinuko umano ng 3 ang isang shotgun, 3 revolver, 3 rifle grenades, at mga bala ng baril.

Isang lider at 2 kasapi ng New people’s Army ang sumuko kamakailan sa First Leyte Provincial Mobile Force Company. Courtesy of Police Regional Office 8.

Sa Bulusan, Sorsogon, inaresto naman noong Biyernes, Araw ng Pasko, ang 2 babaeng sinasabing miyembro ng NPA.

Nagsagawa umano ng combat operation ang 31st Infantry Battalion sa Barangay Lalud sa Bulusan pero nakatakas ang mga rebelde.

Nakita ng mga pulis at sundalo ang bahay kung saan nakatira ang 2 babae sa lugar hindi kalayuan sa pinangyarihan ng combat operation.

Narekober sa 2 babae ang improvised shotgun at mga pampasabog.

Isa sa 2 naaresto ay asawa ng opisyal ng NPA habang ang isa’y medical staff, ayon sa militar.

-- May ulat ni Ranulfo Docdocan at Mylce Mella

