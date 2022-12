Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Inaresto ang isang lalaki matapos makasagasa ng 2 batang mamamasko lang sana sa Malate, Maynila at manutok pa umano ng baril, Linggo ng umaga.

Kwento ng tiyuhin ng mga bata, naghihintay sila ng jeep nang may motorsiklo na biglang humarurot ng takbo at aksidenteng nasagasaan ang kasama niyang 4-taong-gulang at 12-taong-gulang na bata.

Tinangka pa ng rider na tumakas at mabilis na kumaripas ng takbo, pero may nahagip itong isa pang residente ng lugar.

Sinubukan namang pigilan ng mga residente ang rider pero nanutok at nagpaputok pa umano ito ng baril.

Naglakas-loob naman ang isang residente at inagaw sa kanya ang armas.

Dito na napag-alamang lasing ang rider na kagagaling lang sa inuman.

"Nagulat po ako e. Plano niya pong tumakas. Gusto ko nga po siya pigilan kaso nakitaan ko po ng baril, sa likod niya po nakaipit," sabi ng tiyuhin ng mga bata na si Tyron Tayam.

"Aktwal ko pong nakita na nagpaputok siya ng baril. Tinanong ko siya, 'Tol anong problema, bakit ka nagkakaganyan maraming bata dito na baka tamaan,'" sabi ng saksi na si Meo Nigdag. "Ang ginawa ko, inagaw ko yung baril. Syempre yung galit namin, unang-una nagkakaselebrasyon tapos magkakaroon ng ganyan."

Kuwento naman ng suspek, "Naalarma po ako, nataranta po ako kaya dinire-diretso ko po."

"Humihingi po ako ng pasensya sa napinsala ko," dagdag ng suspekk na mahaharap sa patong-patong na kaso na physical injury, alarm and scandal, at illegal possession of firearm and ammunition.