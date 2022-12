Paskong Pinoy, idinaos sa Taiwan makalipas ang 2 taon

Watch more News on iWantTFC

TAIWAN - Muling idinaos ang Paskong Pinoy sa Taiwan sa kabila ng sama ng panahon at makalipas ang dalawang taon ng pandemya. Sa taong ito katuwang ng MECO ang Taoyuan City govenrment sa paghahatid ng saya sa mga Pinoy sa syudad.

Masigla ang partisipasyon ng ating mga kababayan na naghatid pa ng iba-ibang presentation. May talent search din kung saan sampung OFW ang naglaban-laban para sa cash prizes at trophy. Ikinatuwa rin ng mga kababayan ang raffle draw.

Mas masaya ang pagtitipon dahil sa pakikisaya ng ilang Kapamilya artists gaya nina Sylvia Sanchez, Ria Atayde, Jake Cuenca, Jane Oineza at Ice Seguerra.

Sa gitna ng kasiyahan, hiling din ng maraming OFW na makapiling ang kani-kanilang mga pamilya ngayong pasko.

“Gusto ko sana umuwi ng Pinas para makapagPasko sa amin. Kasi 11 years ko ng di nakasama ang family ko sa Pasko. Kaso ang hirap umuwi ngayon andaming requirements pauwi at pabalik, so dito na lang muna ako. Babawi na lang ako sa susunod. So sa family ko dyan sa Iloilo, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo,” pagbati ni Princess Galvez, isang factory worker sa Zhongli.

May iba-ibang paraan ang mga OFW para ipagdiwang ang Pasko pero, iba pa rin anila ang pagsasama-sama ng pamilya.

