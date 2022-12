Galing ng Pinoy tattoo artist sa Hong Kong, tinatangkilik

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG - Tinatangkilik ngayon sa Hong Kong ang tattoo shop ng isang Pinoy. Para sa tattoo artist na ito mahalagang maipakita sa pagpapa-tattoo ang kulturang pilipino.

Sa Hong Kong ipinanganak at lumaki si Jayhmar Pineda Cia pero ipinagmamalaki niyang Pinoy siya.

Ang kanyang pagkahilig sa sining ang nagdala sa kanya sa tattoo art. Taong 2016 itinayo niya ang isang tattoo shop sa Hong Kong. Marami ang tumangkilik sa kanyang shop dahil sa malawak niyang disenyo mula sa moderno, tradisyunal, abstract at maging personal design.

“It’s really hard to transfer our mind let’s say ideas to translate into an art to the skin. You need to have a connection with your customers. Make them trust you. Of course seeing your works, seeing how clientele, how they discovered you. Something like that. The bond should be good between you and your customers,” kwento ni Jayhmar.

“Kasi mayroong mga tao hindi nila kaya ma-explain ang mararamdaman nila so gusto nila magpatatoo. Makita nila or marka nila ang istorya ng buhay din nila,” ani Ritz Ramil Dalaten, isang Hong Kong resident

Bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, bahagi na ng ating kasaysayang ang pagpapatattoo. Ibang klase ang ibinibigay na karanasan at pansariling kaligayahan para sa mga tumatangkilik nito.

Ang malalim na kasaysayan at kahulugan naman ng bawat disenyo ang tanda ng mayamang kultura nating mga Pilipino na patuloy nating ibinabahagi at ipinapakita sa buong mundo.

