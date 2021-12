Mga larawan mula kina Janelle Carlos at Police Regional Office 8.

Tunay ang diwa ng pasko para sa mga dating nasalanta ng Yolanda na ngayon naman ay nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng bagyong Odette sa Southern Leyte.

Kwento ni Janelle Carlos, na nagdala ng nalikom niyang tulong mula sa kapwa Yolanda survivors sa mga biktima ng bagyo sa Liloan, Southern Leyte, alam nila ang pakiramdam ng pagkabigo na dulot ng sakuna.

Kwento niya, naiiyak siya sa nakitang pinsala na dulot ng Bagyong Odette sa bayan ng Liloan, na tanyag sa magaganda nitong beach resorts pero ngayon ay winasak ng bagyo.

"It's because we know the feeling. We've been there. Just your presence alone can light up their mood lalo na ngayong pasko, parang they know someone's looking out for them. They are not alone," ani Carlos, na nakaranas ng epekto ng Bagyong Yolanda sa bayan ng Palo, Leyte.

Samantala, nagdala rin ng tulong sa mga bayan ng Limasawa at San Francisco at Maasin City nitong araw ng Pasko si Police chief Dionardo Carlos.

—Ulat ni Sharon Evite

