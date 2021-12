BANGKOK, THAILAND --- Iginawad sa Pilipinas ang Best ASEAN Short Film Award sa ginanap na 7th Bangkok ASEAN Film Festival o BAFF 2021 noong December 8 hanggang 13 sa Bangkok mula sa kategoryang ASEAN Short Film Competetion ayon na rin sa anunsiyo ng Philippine Embassy sa Thailand.

Ang pagtaas ng mga bandila ng mga bansang lumahok sa 7th Bangkok ASEAN Film Festival kung saan kabilang ang Pilipinas

Nasungkit ng Filipino short film na “How to Die Young in Manila” ang nasabing parangal na patungkol sa isang binatilyo at ang pakikipagsapalaran niya sa night life sa Maynila. Labintatlong entries ang nakalaban ng nasabing pelikula sa kategoryang SEAN Short Film. May iba pang kategorya tulad ng SEA Project Pitch na may walong entries at ang mga piling-piling pelikula mula sa Southeast Asia kabilang din ang China, South Korea, at Hong Kong.

Ang Filipino short film na “How to Die Young in Manila” na tinanghal bilang Best ASEAN Short Film sa BAFF 2021

Ayon pa sa Embahada, pinangunahan ni H.E. Minister of Culture Ittiphol Kunplome ang Opening at Closing Ceremonies ng filmfest noong December 8 at 13 na dinaluhan ng mga miyembro ng Diplomatic Corps, mga opisyal ng National Film and Video Committee, National Federation of Thai Film Associations at iba pang kinatawan mula sa mga ahensiyang may kaugnayan sa paggawa ng pelikula.

Source: Philippine Embassy in Bangkok, Thailand