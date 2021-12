Watch more on iWantTFC

TAIWAN -- Nagtalaga ang Federation of Filipino communities sa Taiwan ng mga bagong opisyal na magtutuloy ng mga programang naantala dahil sa pandemya. Kaya’t matapos ang mahigit isang taon, muling nagtipon-tipon ang ang mga kababayan para pumili ng mga bagong opisyal. Mayroong 31 active groups ang federation at nahalal na secretary general si Mercy Kuan ng OFW Family club.

“Alam naman natin ang goal natin sa Filcom, we have to help, emphatize with other Kababayans kahit hindi sila miyembro ng Federation. So let us build those friendships na nabuo natin sa loob as a community,” pahayag ni Kuan.

Maraming natulungan ang Filcom sa Northern Taiwan sa pamamagitan ng kanilang “Lend a Hand” project.

Ipinakilala din ni MECO Labor Director Atty. Cesar Chavez, Jr. ang mga bagong dating na administrative staff mula sa DOLE at ang bagong talagang OWWA Welfare officer na si Ruth Roselyn Vibar.

“Ako ay nagagalak na makarating dito at ma-meet kayong lahat. Looking forward na magkaroon ng mga programa, mga proyekto..siguro hindi pa ngayon, baka next year most likely, ang ating mga programa para magkaroon ng cooperation at activities na relevant sa inyo,” ani Vibar.

Ipinaalala ni Atty. Cesar Chavez, Jr. sa mga lider na hikayatin ang kanilang miyembro na bumoto sa Halalan 2022.

“The election will be conducted overseas for 1 month, isang buwan po yan, hindi po isang araw. So at your convenience, pwede kayong magschedule, pwede kayong pumunta para makaboto,” panghihikayat ni Atty. Chavez.

