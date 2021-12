7 patay, 9 sugatan sa banggaan ng mga sasakyan sa Pampanga

Watch more on iWantTFC

(UPDATE) Pito ang patay habang hindi bababa sa 9 ang sugatan matapos mabangga at makaladkad ng mini bus ang isang tricycle at isang kolong-kolong (motor na may side car) sa Lubao, Pampanga Linggo ng hapon.

Ayon kay Police Lt.Col. Julius Javier, hepe ng Lubao Police, 3 pasahero ng traysikel, 2 nag-aabang sa kalsada at 1 konduktor ang mga nasawi sa aksidente.

Patuloy ang clearing operation sa lugar ng aksidente.

Sa initial na imbestigasyon ng pulisya, binabaybay ng mini bus ang kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue Road sa Barangay San Isidro, Lubao nang araruhin ang tricycle at kolong-kolong sa unahan nito.

Bumangga pa ang bus sa isang waiting shed at poste ng kuryente. Nangyari ang aksidente pasado alas-4 ng hapon.

"So after natamaan ng mini bus yung tricycle sa harapan niya, tumama ito sa isang nakaparadang kolong-kolong bago tumama sa waiting shed then poste ng kuryente. Too early to say na nawalan ng preno pero isa sa nakikita nilang dahilan po 'yun. Kakasuhan ng multiple homicide physical injuries and damage to properties ang driver ng mini bus," ayon kay Javier.

Ayon sa ilang nakakita, mabilis ang takbo ng mini bus.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya sa nasabing aksidente.

—Ulat ni Gracie Rutao